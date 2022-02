Vidéo : Point de vue d'un professeur sur les élèves d'aujourd'hui (Québec) Posté par mawt1

Le point de vue d'un professeur sur les élèves d'aujourd'hui au Québec.



Vidéo (2mn20s) : Les jeunes en 2022 (Michel Charette)





Sur le même sujet :

Vidéo : Salut la gang (Like-Moi !) Vidéo : Nazi (Sketch Browser Ballett) Vidéo : La tristesse d'un prisonnier Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation gr4sd0ubl3 Je viens d'arriver Inscrit le: 6/11/2019 Envois: 88 Karma: 183 Re: Point de vue d'un professeur sur les élèves d&ap... Re: Point de vue d'un professeur sur les élèves d&ap... 0 damned, la violence ... Twine Je m'installe Inscrit le: 29/1/2008 Envois: 219 Karma: 120 Re: Point de vue d'un professeur sur les élèves d&ap... Re: Point de vue d'un professeur sur les élèves d&ap... 0 Twitter va le cancel Soyarow Je m'installe Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 144 Karma: 327 Re: Point de vue d'un professeur sur les élèves d&ap... Re: Point de vue d'un professeur sur les élèves d&ap... 0



Merci au Québec. Merci au Québec. stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 1029 Karma: 939 En ligne ! Re: Point de vue d'un professeur sur les élèves d&ap... Re: Point de vue d'un professeur sur les élèves d&ap... 1 Après tout, ce qu'il dit est majoritairement factuellement correct, pas certain que ça vaille la peine de péter les plombs mais sinon, on ne peut pas complètement lui donner tort. Metamax Je viens d'arriver Inscrit le: 19/2/2019 Envois: 87 Karma: 224 En ligne ! Re: Point de vue d'un professeur sur les élèves d&ap... Re: Point de vue d'un professeur sur les élèves d&ap... 0 Ce n'est pas une caricature mais bien la triste réalité Vassili44 Je suis accro Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 1042 Karma: 1343 En ligne ! Re: Point de vue d'un professeur sur les élèves d&ap... Re: Point de vue d'un professeur sur les élèves d&ap... 0

@stero

Après tout, ce qu'il dit est majoritairement factuellement correct, pas certain que ça vaille la peine de péter les plombs mais sinon, on ne peut pas complètement lui donner tort.



Ah oui comme quoi ? Citation :Ah oui comme quoi ? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.