Vidéo : Le chat OwlKitty dans le film « Titanic » Posté par LeFreund

Pour la Saint-Valentin, le chat Owlkitty est dans le film « Titanic ». Toujours aussi bon



Vidéo (1mn8s) : OwlKitty dans « Titanic »





Vidéo : OwlKitty dans « Jurassic Park » Vidéo : Les Griffes de la mer (OwlKitty) Vidéo : OwlKitty Jones

kpouer Je masterise ! Re: Le chat OwlKitty dans le film « Titanic » C'est con et ça me fait toujours autant rire ces vidéos.

Kwisatz Je m'installe Re: Le chat OwlKitty dans le film « Titanic » Sans spoiler le film, Jack n'a pas eu trop de chatte à la fin.

MrBoombaStick Re: Le chat OwlKitty dans le film « Titanic » Pour une vidéo sur une grosse chatte poilue, c'est logique ! Je crois que le meilleur commentaire vient des liens suggérés : Pour une vidéo sur une grosse chatte poilue, c'est logique !



Neutre Je m'installe Re: Le chat OwlKitty dans le film « Titanic » Je ne sais pas lequel de nous deux doit s'inquiéter mais de mon côté je n'ai pas ça dans les liens suggérés .

Olyer Je masterise ! Re: Le chat OwlKitty dans le film « Titanic » Heureusement qu'il n'y a pas eu la scène de la voiture, mon innocence n'aurai pas survécu.

Gudevski Re: Le chat OwlKitty dans le film « Titanic » C'est de l'art, j'adore !

MrBoombaStick Re: Le chat OwlKitty dans le film « Titanic » Alors là, perdu ! Je suis sur le PC de ma femme !!! Oooh wait...

bobolebobo Je m'installe Re: Le chat OwlKitty dans le film « Titanic » Tu devrais investir dans un VPN et faire le ménage dans les cookies

Arrêtez de discuter, c'est pas un chat ici ! Citation :Arrêtez de discuter, c'est pas un chat ici ! MrBoombaStick Chaleur ! Inscrit le: 21/4/2020 Envois: 69 Karma: 93 En ligne ! Re: Le chat OwlKitty dans le film « Titanic » Re: Le chat OwlKitty dans le film « Titanic » 0

MrBoombaStick Re: Le chat OwlKitty dans le film « Titanic » Chat alors ! Je croyais que c'était un forum de "discussion"...