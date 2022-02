Vidéo : Une nuée de Carouges à tête jaune s'écrase au sol Posté par THSSS

Au Mexique, une caméra de surveillance filme une nuée d'oiseaux s'écraser au sol.



Vidéo (53s) : Une nuée d'oiseaux migrateurs s'écrase au sol (Mexique)





Sur le même sujet :

Image : Une nuée d'oiseaux forment un coeur Vidéo : Murmuration Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation thechopeur Je m'installe Inscrit le: 26/4/2011 Envois: 138 Karma: 351 Re: Une nuée de Carouges à tête jaune s'écrase au so... Re: Une nuée de Carouges à tête jaune s'écrase au so... 3 LA 5G ! LA 5G ! LASSINKGEEEEEEEEEE Mopimoi Je suis accro Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 535 Karma: 3212 En ligne ! Re: Une nuée de Carouges à tête jaune s'écrase au so... Re: Une nuée de Carouges à tête jaune s'écrase au so... 0 De moins en moins crédibles ces bandes annonces sur Strange et son Multivers... Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 117 Karma: 537 Re: Une nuée de Carouges à tête jaune s'écrase au so... Re: Une nuée de Carouges à tête jaune s'écrase au so... 0 les carouges à tête jaune, rencontrèrent les pivert à tête rouge, quand vint l'oiseau à tête jaune il ne resta plus de nom! zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1048 Karma: 3748 Re: Une nuée de Carouges à tête jaune s'écrase au so... Re: Une nuée de Carouges à tête jaune s'écrase au so... 1 Si on avait été en décembre, j'aurais penché pour une collision avec le père Noël, mais là, je ne vois pas... TomBombFR Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 4024 Karma: 16747 En ligne ! Re: Une nuée de Carouges à tête jaune s'écrase au so... Re: Une nuée de Carouges à tête jaune s'écrase au so... 2 Pauvres bestioles... Hendalith Je m'installe Inscrit le: 29/10/2012 Envois: 245 Karma: 320 Re: Une nuée de Carouges à tête jaune s'écrase au so... Re: Une nuée de Carouges à tête jaune s'écrase au so... 0 free nuggets pasdebol Je m'installe Inscrit le: 7/5/2013 Envois: 360 Karma: 535 Re: Une nuée de Carouges à tête jaune s'écrase au so... Re: Une nuée de Carouges à tête jaune s'écrase au so... 0 Celui en tête a dû vouloir faire une petite blague en faisant un piqué.

Les autres ont suivi. mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 6420 Karma: 2182 Re: Une nuée de Carouges à tête jaune s'écrase au so... Re: Une nuée de Carouges à tête jaune s'écrase au so... 0 Bon après une très longue réflexion on s'est finalement mis d'accord de te laisser une chance d'être pilote de la troupe pour ce matin Régis! Serbitoo Je viens d'arriver Inscrit le: 18/4/2017 Envois: 64 Re: Une nuée de Carouges à tête jaune s'écrase au so... Re: Une nuée de Carouges à tête jaune s'écrase au so... 4 Trop de tentatives de vannes sur une vidéo si triste... MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1791 Karma: 3346 Re: Une nuée de Carouges à tête jaune s'écrase au so... Re: Une nuée de Carouges à tête jaune s'écrase au so... 0 Des oiseaux migrateurs...

Donc, comme ils utilisaient une patte pour se gratter en vol (d'où leur nom), ils se sont cassé la gueule à l'atterrissage.

Voilà l'explication scientifique. C.Q.F.D. marcaflushhh Je m'installe Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 453 Karma: 691 Re: Une nuée de Carouges à tête jaune s'écrase au so... Re: Une nuée de Carouges à tête jaune s'écrase au so... 0 C'est quand les petits sachets s'ouvrent dans l'estomac. Soyarow Je m'installe Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 145 Karma: 336 Re: Une nuée de Carouges à tête jaune s'écrase au so... Re: Une nuée de Carouges à tête jaune s'écrase au so... 0 @thechopeur



Shuuuuuuuuut ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.