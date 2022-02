Vidéo : Pourquoi cet éléphant déracine un arbre ? Posté par THSSS

Mais pourquoi cet éléphant déracine t-il un arbre ?



Vidéo (23s) : Un éléphant déracine un arbre





Sur le même sujet :

Vidéo : Un éléphant se gratte le ventre avec son pénis Vidéo : Ne pas s'approcher trop près d'un éléphant Vidéo : Un éléphant charge un pick-up Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 887 Karma: 3487 En ligne ! Re: Pourquoi cet éléphant déracine un arbre ? 6



https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2041235



Histoires de la Télé - le documentaire animalier C’est un Niafango, le fameux arbre à branlette !Histoires de la Télé - le documentaire animalier

11 commentaires Auteur Conversation pasdebol Je m'installe Inscrit le: 7/5/2013 Envois: 361 Karma: 542 Re: Pourquoi cet éléphant déracine un arbre ? Re: Pourquoi cet éléphant déracine un arbre ? 0 Déforestation ? Mais qu'on les abatte, ces éléphants !



[Pas taper]



Il aurait pu utiliser le capot de la voiture, au moins. PurLio Rayon de Soleil Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 12014 Karma: 12444 Re: Pourquoi cet éléphant déracine un arbre ? Re: Pourquoi cet éléphant déracine un arbre ? 0 Il ne sait pas utiliser ses mains, comme tout le monde ?! En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais... vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1286 Karma: 1376 Re: Pourquoi cet éléphant déracine un arbre ? Re: Pourquoi cet éléphant déracine un arbre ? 4 cte réflexion qu'il a du avoir... Oh putain ça me gratte, vite je vais aller déraciner un arbre. Mopimoi Je suis accro Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 539 Karma: 3226 Re: Pourquoi cet éléphant déracine un arbre ? Re: Pourquoi cet éléphant déracine un arbre ? 0 Je me disais que la musique était en trop, ne paraissait pas adaptée et n'apportait rien par rapport à ce qu'aurait pu être la bande son originale... j'ai totalement changé d'avis à la fin toutenkway Je viens d'arriver Inscrit le: 27/12/2016 Envois: 36 Karma: 95 Re: Pourquoi cet éléphant déracine un arbre ? Re: Pourquoi cet éléphant déracine un arbre ? 4 Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à l'histoire de l'ours brun et du petit lapin blanc Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 887 Karma: 3487 En ligne ! Re: Pourquoi cet éléphant déracine un arbre ? Re: Pourquoi cet éléphant déracine un arbre ? 6



https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2041235



Histoires de la Télé - le documentaire animalier C’est un Niafango, le fameux arbre à branlette !Histoires de la Télé - le documentaire animalier pasdici Je viens d'arriver Inscrit le: 28/2/2021 Envois: 86 Karma: 136 En ligne ! Re: Pourquoi cet éléphant déracine un arbre ? Re: Pourquoi cet éléphant déracine un arbre ? 0 avec les corses ça doigt fer épilation



uoi je sai l'ortogrfe ces pas sa dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2747 Karma: 6991 En ligne ! Re: Pourquoi cet éléphant déracine un arbre ? Re: Pourquoi cet éléphant déracine un arbre ? 2



l'arbre ( pas content ): MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1793 Karma: 3351 Re: Pourquoi cet éléphant déracine un arbre ? Re: Pourquoi cet éléphant déracine un arbre ? 3 Il essuie l'étron. Mooshkipet Je m'installe Inscrit le: 31/5/2013 Envois: 429 Karma: 678 Re: Pourquoi cet éléphant déracine un arbre ? Re: Pourquoi cet éléphant déracine un arbre ? 0 Je me trompe, ou personne n'a encore fait de jeu de mot pourri? gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 5454 Karma: 4470 En ligne ! Re: Pourquoi cet éléphant déracine un arbre ? Re: Pourquoi cet éléphant déracine un arbre ? 1 @PurLio oui, sauf que d'expérience, l'éléphant n'aime pas avoir le doigt qui pue.









@Mooshkipet Tu t'es trompé, à 2 minutes près. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.