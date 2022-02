Vidéo : Attacher son chien à un pilier de porche de maison Posté par -Flo-

Un homme attache son chien à un pilier de porche de sa maison. Mauvaise idée quand on a un dogue allemand.







Vidéo (47s) : Attacher son chien à un pilier de porche





Top commentaires LugerKain Je viens d'arriver Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 45 Karma: 128 Re: Attacher son chien à un pilier de porche de maison 5 ♫♫♫ sa maison est en carton, pirouette, cacahuète ♫ ♫♫♫

13 commentaires Auteur Conversation Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5314 Karma: 8042 Re: Attacher son chien à un pilier de porche de maison Re: Attacher son chien à un pilier de porche de maison 1 Et sans elan en plus!!! gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 5476 Karma: 4489 En ligne ! Re: Attacher son chien à un pilier de porche de maison Re: Attacher son chien à un pilier de porche de maison 3 @Jinroh Deutsche Qualität ! (le chien, pas le poteau) zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1053 Karma: 3758 Re: Attacher son chien à un pilier de porche de maison Re: Attacher son chien à un pilier de porche de maison 1 Normal, poteau acheté sur Wish! LugerKain Je viens d'arriver Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 45 Karma: 128 Re: Attacher son chien à un pilier de porche de maison Re: Attacher son chien à un pilier de porche de maison 5 ♫♫♫ sa maison est en carton, pirouette, cacahuète ♫ ♫♫ nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 737 Karma: 1689 Re: Attacher son chien à un pilier de porche de maison Re: Attacher son chien à un pilier de porche de maison 1 Il dit quoi à la fin ? "I need some ..." ? kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2421 Karma: 5205 Re: Attacher son chien à un pilier de porche de maison Re: Attacher son chien à un pilier de porche de maison 1

On t'a reconnu : @Bricci ! Stromtooper Je viens d'arriver Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 76 Karma: 300 Re: Attacher son chien à un pilier de porche de maison Re: Attacher son chien à un pilier de porche de maison 0 Comme quoi les piliers de porche ça sert à rien... Doc38 Je viens d'arriver Inscrit le: 11/9/2013 Envois: 40 Karma: 91 Re: Attacher son chien à un pilier de porche de maison Re: Attacher son chien à un pilier de porche de maison 1

"shoes" je dirais. Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 808 Karma: 1506 Re: Attacher son chien à un pilier de porche de maison Re: Attacher son chien à un pilier de porche de maison 1 L'histoire du loup qui souffle la maison des 3 petits cochons n'a de sens qu'en amérique LugerKain Je viens d'arriver Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 45 Karma: 128 Re: Attacher son chien à un pilier de porche de maison Re: Attacher son chien à un pilier de porche de maison 1

je sais pas si c'est très répandu les élan de compagnie AlpiN Je viens d'arriver Inscrit le: 21/6/2014 Envois: 46 Re: Attacher son chien à un pilier de porche de maison Re: Attacher son chien à un pilier de porche de maison 2 Je comprends pas, d'habitude, c'est le chien qui courre après le bâton, pas l'inverse. nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 737 Karma: 1689 Re: Attacher son chien à un pilier de porche de maison Re: Attacher son chien à un pilier de porche de maison 0 @Doc38 Ah oui merci ! Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6049 Karma: 5846 Re: Attacher son chien à un pilier de porche de maison Re: Attacher son chien à un pilier de porche de maison 1 @LugerKain



Weepers Circus - Pirouette cacahuète (2013)