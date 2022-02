Vidéo : Un snowboardeur à la lutte avec un tire-fesses Posté par Skwatek

Un snowboardeur donne tout pour essayer de prendre un tire-fesses en one foot.





Vidéo (24s) : Snowboardeur vs Tire-fesses





Auteur Conversation LeFreund Re: Un snowboardeur à la lutte avec un tire-fesses Ah mince! J'espérais que personne n'ai filmé mes déboires! Bukowski Re: Un snowboardeur à la lutte avec un tire-fesses Il faut lui laisser que l'opération est effectivement très, très difficile (pire qu'avec un tire-fesses). lsdYoYo Re: Un snowboardeur à la lutte avec un tire-fesses Il ne lâche rien ! Pacolito Re: Un snowboardeur à la lutte avec un tire-fesses ça a plutôt l'air d'un tire-con là. TomBombFR Re: Un snowboardeur à la lutte avec un tire-fesses Certes, il faut qu'il regarde la perche qui arrive derrière lui, mais il tourne carrément le dos à la pente. Du coup, quand il attrappe la perche, il doit commencer par se retourner complètement... donc il se crée de la difficulté supplémentaire.



Je note aussi que ses fixations n'ont quasiment pas d'angle (ses pieds sont perpendiculaires ou presque à la planche), ce qui n'est pas vraiment idéal pour un débutant. Goth-Ame Re: Un snowboardeur à la lutte avec un tire-fesses Très belle prestation ! Je mets 9/10 pour les figures Unstop Re: Un snowboardeur à la lutte avec un tire-fesses C'est pas du tout surjoué. gazeleau Re: Un snowboardeur à la lutte avec un tire-fesses Quand tu choisis de faire du snowboard pour avoir la classe ... dtclulu Re: Un snowboardeur à la lutte avec un tire-fesses c'est pas mauvais mais c'est pas bon ...