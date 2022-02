Vidéo : La footballeuse néo-zélandaise Meikayla Moore marque 3 buts contre son camp Posté par Adr1enb

La footballeuse néo-zélandaise Meikayla Moore marque 3 buts contre son camp au cours d'un match face aux États-Unis. Pas de chance







Vidéo () : Une footballeuse marque 3 buts contre son camp





Vidéo : L'arbitre siffle la fin du match à la 85e minute (Tunisie-Mali) Vidéo : Une équipe de foot marque à la 15ème seconde sans toucher le ballon Vidéo : Une joueuse marque un joli but contre son camp

Bon c'est quand même la meilleure buteuse du match, il faut le reconnaître!

Bon c'est quand même la meilleure buteuse du match, il faut le reconnaître!

Après elle est sur toute les actions donc elle est probablement très douée Le chat noir la gonzesse, elle a un karma négatif, obligé elle était tueuse à gage dans une autre vie

Après elle est sur toute les actions donc elle est probablement très douée

Bravo à la gardienne pour son sang-froid ^^

C est plutôt la "shebelieveplusdutout cup" pour le coup

En Colombie elle serai morte 3 fois

mouais elle serait milieu déf, ok... mais elle est 5... elle est à sa place et pas du tout inspirée, notamment sur le 3ème

mouais elle serait milieu déf, ok... mais elle est 5... elle est à sa place et pas du tout inspirée, notamment sur le 3ème

C'est quand même fou d'être aussi nul...

Le commentateur qui imite les commentateurs européens, c'est un peu la honte, aussi...



Le commentateur qui imite les commentateurs européens, c'est un peu la honte, aussi...

Le 3ème quand même, elle fait exprès là!

Un petit jeune qui rentre du foot.

Le père : Alors ce match ?

Le jeune : J'ai marqué 5 buts !

- Ah, super, et ça a fini comment ?

- On a perdu, 3-2...

Je ne me plaindrait plus jamais des commentateurs français!

Par contre la le niveau est quand même catastrophique.

@Linusme

Par contre la le niveau est quand même catastrophique.



Elles veulent la même paye que les mecs. Parité tout ça tout ça...



Elles veulent la même paye que les mecs. Parité tout ça tout ça...

Celui qu'elle se prend pleine face est pas mal.