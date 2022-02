Vidéo : Un tricycle fonctionnant avec une machine à vapeur Posté par THSSS

Au Brésil, un homme a fabriqué un tricycle fonctionnant avec une machine à vapeur. L'évolution, le progrès, c'est quelque chose quand même !!!







Vidéo (4mn22s) : Tricycle à vapeur





Auteur Conversation Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 375 Karma: 1426 En ligne ! Re: Un tricycle fonctionnant avec une machine à vapeur Re: Un tricycle fonctionnant avec une machine à vapeur 1 Le concept du food truck écolo; j'aime bien gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 5501 Karma: 4523 Re: Un tricycle fonctionnant avec une machine à vapeur Re: Un tricycle fonctionnant avec une machine à vapeur 2 La question est: y a-t-il possibilité d'atteindre 88mph avec ça ? swefpifh Je viens d'arriver Inscrit le: 23/12/2015 Envois: 95 Karma: 150 Re: Un tricycle fonctionnant avec une machine à vapeur Re: Un tricycle fonctionnant avec une machine à vapeur 1

@gazeleau

La question est: y a-t-il possibilité d'atteindre 88mph avec ça ?

La où on va, on n'a pas besoin... de route.



Désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher xD TomBombFR Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 4038 Karma: 16763 Re: Un tricycle fonctionnant avec une machine à vapeur Re: Un tricycle fonctionnant avec une machine à vapeur 1 Kwisatz On tendrait à penser que c'est écolo parce que ça marche à la vapeur... mais la vapeur est créée en chauffant du bois/du charbon, donc écolo... je sais pas trop On tendrait à penser que c'est écolo parce que ça marche à la vapeur... mais la vapeur est créée en chauffant du bois/du charbon, donc écolo... je sais pas trop Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6056 Karma: 5858 Re: Un tricycle fonctionnant avec une machine à vapeur Re: Un tricycle fonctionnant avec une machine à vapeur 0 Entre ce modèle et la voiture électrique, j'hésite... Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5330 Karma: 8063 Re: Un tricycle fonctionnant avec une machine à vapeur Re: Un tricycle fonctionnant avec une machine à vapeur 1 Sympa mais pour aller chercher le pain tu dois chauffer la chambre 2 bonnes heures avant. Ce qui est complètement con quand la boulangerie est a 500 m de chez toi.

N empeche quelle sarisfaction de fabriquer une machine par soi-même cela doit il procurer.

impcarlitos Je viens d'arriver Inscrit le: 28/6/2010 Envois: 60 Karma: 88 Re: Un tricycle fonctionnant avec une machine à vapeur Re: Un tricycle fonctionnant avec une machine à vapeur 0 Je pense que l'on s'approche d'une révolution industrielle, enfin la fin des ennuis. Stromtooper Je viens d'arriver Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 79 Karma: 300 Re: Un tricycle fonctionnant avec une machine à vapeur Re: Un tricycle fonctionnant avec une machine à vapeur 0 Il s'agit évidemment d'un véhiculer qui est toujours polluant : particules fines dues à la combustion de bois et émission de carbone.

Perso ça me fait penser aux univers steampunk, je kifferai avoir un véhicule qui marche à la vapeur. Il faut juste pas être pressé pour le démarrer quoi.



Modafoka Je m'installe Inscrit le: 11/2/2016 Envois: 302 Karma: 300 Re: Un tricycle fonctionnant avec une machine à vapeur Re: Un tricycle fonctionnant avec une machine à vapeur 1 @gazeleau

La question est: y a-t-il possibilité d'atteindre 88mph avec ça ?

La question est: y a-t-il possibilité d'atteindre 88mph avec ça ?



Citation : @swefpifh

La où on va, on n'a pas besoin... de route.



Désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher xD



@swefpifh @gazeleau Nom de Zeus !! exoskeleton Je suis accro Inscrit le: 10/7/2013 Envois: 901 Karma: 1158 Re: Un tricycle fonctionnant avec une machine à vapeur Re: Un tricycle fonctionnant avec une machine à vapeur 1 Imaginez, on met ça sur des sortes de rails métalliques et on accrocherait comme des remorques les unes derrière les autres, avec plein de sièges dedans ! Moana Je m'installe Inscrit le: 21/5/2015 Envois: 460 Karma: 686 En ligne ! Re: Un tricycle fonctionnant avec une machine à vapeur Re: Un tricycle fonctionnant avec une machine à vapeur 0 Henri Ford a créé sa machine à vapeur dans son garage à l'âge de 15 ans.

Moi je regardais DBZ à cet âge.



Pacolito Je suis accro Inscrit le: 11/10/2009 Envois: 825 Karma: 802 Re: Un tricycle fonctionnant avec une machine à vapeur Re: Un tricycle fonctionnant avec une machine à vapeur 0

@Jinroh

Sympa mais pour aller chercher le pain tu dois chauffer la chambre 2 bonnes heures avant. Ce qui est complètement con quand la boulangerie est a 500 m de chez toi.





Je me demande ce qu'aurait pensé Denis Pas pain... pardon, Papin, de ce commentaire. corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1546 Karma: 4283 Re: Un tricycle fonctionnant avec une machine à vapeur Re: Un tricycle fonctionnant avec une machine à vapeur 0



Afficher le spoil #PolitiseChaqueArticle Pfff, encore un nostalgique du passé... Y'en a déjà bien assez en France ! dylsexique Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 2001 Karma: 7386 En ligne ! Re: Un tricycle fonctionnant avec une machine à vapeur Re: Un tricycle fonctionnant avec une machine à vapeur 0



- Partons sur un bidon standard : 55 gallons, soit 250 litres.

- D'après le passage à 0:45, j'estime qu'il pourrait en remplir jusqu'à 1/3*

- La 0,6 kg/L

- 14.9 MJ/kg

- 50%*

- Imaginons que son véhicule atteigne





Je n'ai pris que des estimations hautes.

En pratique, tous les points avec une astérisque peuvent sûrement être divisés par deux.

Ce qui donne un division au moins par 8 des performances, soit 25km.



Citation :

@Stromtooper

Il s'agit évidemment d'un véhiculer qui est toujours polluant : particules fines dues à la combustion de bois et émission de carbone.





Oui

Je me demande quelle distance il peut parcourir ? Faisons quelques estimations.- Partons sur un bidon standard : 55 gallons, soit- D'après le passage à 0:45, j'estime qu'il pourrait en remplir jusqu'à- La densité volumique du bois sec tourne autour de L'énergie chimique du bois sec est d'environ L'efficacité maximale des moteurs à vapeur actuels est de l'ordre de- Imaginons que son véhicule atteigne des motos modernes : 51.2kWh/100km



Alors il pourrait parcourir.... 200km !





--> [url=https://www.wolframalpha.com/input?i=250+liters+*+1%2F3+*+0.6kg%2Fliters+*+14.9MJ%2Fkg+*+50%25+*+%28100km%2F51.2kWh%29]Ici pour modifier les paramètres du calcul Je n'ai pris que des estimations hautes.En pratique, tous les points avec une astérisque peuvent sûrement être divisés par deux.Ce qui donne un division au moins par 8 des performances, soit 25km.Citation :OuiPar contre l'avantage est que le carburant est très facile à se procurer par soi-même (en mode post apo'), comparé au pétrole qui demande toute une industrie.