Vidéo : Des hommes essaient d'arrêter une tarière hors de contrôle Posté par Skwatek

Des hommes essaient d'arrêter une tarière thermique qui ne cesse de tourner sur elle-même en étant coincée dans le sol.



Vidéo (1mn10s) : Hommes vs Tarière incontrôlable





Vidéo : Véhicule fou sur le tarmac d'un aéroport Vidéo : Deux chanceux pendant le redressement d'une grue Vidéo : Rallonge trop courte Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LugerKain Je viens d'arriver Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 53 Karma: 155 Re: Des hommes essaient d'arrêter une tarière hors d... Re: Des hommes essaient d'arrêter une tarière hors d... 0 une quoi ?!

Quelqu'un connait cette machine du diable ?



@Kwisatz merci google lens ^^ TomBombFR Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 4041 Karma: 16768 Re: Des hommes essaient d'arrêter une tarière hors d... Re: Des hommes essaient d'arrêter une tarière hors d... 0 nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 739 Karma: 1691 Re: Des hommes essaient d'arrêter une tarière hors d... Re: Des hommes essaient d'arrêter une tarière hors d... 1 dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2756 Karma: 7038 En ligne ! Re: Des hommes essaient d'arrêter une tarière hors d... Re: Des hommes essaient d'arrêter une tarière hors d... 2 perso , je vais me boire une binouze ( ou 2 ou 3 ... ) , le temps qu'il n'y ait plus d'essence ... Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 376 Karma: 1427 Re: Des hommes essaient d'arrêter une tarière hors d... Re: Des hommes essaient d'arrêter une tarière hors d... 2

Citation : LinkSaga Je suis accro Inscrit le: 4/2/2014 Envois: 1670 Karma: 1132 Re: Des hommes essaient d'arrêter une tarière hors d... Re: Des hommes essaient d'arrêter une tarière hors d... 0

Honnêtement, j'applaudis ! Citation :Honnêtement, j'applaudis ! dylsexique Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 2004 Karma: 7399 Re: Des hommes essaient d'arrêter une tarière hors d... Re: Des hommes essaient d'arrêter une tarière hors d... 3

Normalement, c'est le bas qui tourne.

Mais comme il est bloqué, c'est le haut qui tourne.



Du coup la solution aurait été de laisser la planète tourner avec (au lieu de la bloquer en se tenant debout dessus). Comme ça, la partie émergée serait redevenue fixe.

Par contre ça aurait déréglé le cycle jour/nuit, voire l'orbite terrestre. Mais ça aurait été juste temporaire, le temps de sortir la foreuse du sol (sol sur lequel on ne doit pas marcher pour ne pas le bloquer, je le rappelle. Ce qui complique le processus mais ça reste faisable) Citation :Normalement, c'est le bas qui tourne.Mais comme il est bloqué, c'est le haut qui tourne.Du coup la solution aurait été de laisser la planète tourner avec (au lieu de la bloquer en se tenant debout dessus). Comme ça, la partie émergée serait redevenue fixe.Par contre ça aurait déréglé le cycle jour/nuit, voire l'orbite terrestre. Mais ça aurait été juste temporaire, le temps de sortir la foreuse du sol (sol sur lequel on ne doit pas marcher pour ne pas le bloquer, je le rappelle. Ce qui complique le processus mais ça reste faisable) Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2109 Karma: 3642 Re: Des hommes essaient d'arrêter une tarière hors d... Re: Des hommes essaient d'arrêter une tarière hors d... 0 Cette machine, on voulait l'oublier, car c'était une tare hier…



Oups, pardon, pardon, scuz Ustost Je suis accro Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 743 Karma: 973 En ligne ! Re: Des hommes essaient d'arrêter une tarière hors d... Re: Des hommes essaient d'arrêter une tarière hors d... 0 Normalement, pour qu'elle fonctionne, elle doit être accélérée à l'aide de la manette ou la gâchette, car c'est un embrayage centrifuge. Celui-ci se colle lorsque le moteur atteint un certain nombre de tours par minutes.





Donc, soit la manette est bloqué ou alors ils l'ont bricolés pour que le régime moteur soit tout le temps à fond. shinkei Je viens d'arriver Inscrit le: 22/1/2009 Envois: 75 Re: Des hommes essaient d'arrêter une tarière hors d... Re: Des hommes essaient d'arrêter une tarière hors d... 0



https://youtu.be/0Z_raHiPpxM?t=45 Voilà avec de la musique c'est mieux :