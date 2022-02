Vidéo : Retourner 15 ans en arrière ou devenir célèbre ? Posté par LeFreund

Une jeune femme hésite entre deux pilules : retourner 15 ans en arrière ou devenir célèbre.





Vidéo (12s) : Retourner 15 ans en arrière ou devenir célèbre ?





Auteur Conversation Lester_Chaykin Je m'installe Inscrit le: 10/11/2013 Envois: 285 Karma: 148 Re: Retourner 15 ans en arrière ou devenir célèbre ? Re: Retourner 15 ans en arrière ou devenir célèbre ? 0 Tout est bon pour essayer de faire le buzz.

En voyant la vidéo j'ai fait la même tête que la petite y a 15 ans.

En voyant la vidéo j'ai fait la même tête que la petite y a 15 ans. Plougaden Je m'installe Inscrit le: 6/9/2016 Envois: 121 Karma: 676 Re: Retourner 15 ans en arrière ou devenir célèbre ? Re: Retourner 15 ans en arrière ou devenir célèbre ? 0 Et en plus, elle est devenue transgenre. GrooveGang Je m'installe Inscrit le: 8/10/2014 Envois: 468 Karma: 950 Re: Retourner 15 ans en arrière ou devenir célèbre ? Re: Retourner 15 ans en arrière ou devenir célèbre ? 5 @Lester_Chaykin Au final se serait pas elle la petite qui à fait le buzz il y à 15 ans?

Aussi inutile soit la vidéo, ca me parait être la seule "bonne" raison de faire ca gr4sd0ubl3 Je viens d'arriver Inscrit le: 6/11/2019 Envois: 89 Karma: 189 Re: Retourner 15 ans en arrière ou devenir célèbre ? Re: Retourner 15 ans en arrière ou devenir célèbre ? 3 C'était léger, ça m'a fait sourire, n'en déplaise aux blasés. Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 377 Karma: 1431 Re: Retourner 15 ans en arrière ou devenir célèbre ? Re: Retourner 15 ans en arrière ou devenir célèbre ? 3



J'ai aussi essayé et ça donne cela leniack2 Je m'installe Inscrit le: 19/3/2010 Envois: 260 Karma: 497 Re: Retourner 15 ans en arrière ou devenir célèbre ? Re: Retourner 15 ans en arrière ou devenir célèbre ? 1 @Lester_Chaykin J'imagine que c'est elle la petite fille dans la voiture. Ca marcherait évidemment pas si c'était n'importe qu'elle nana qui faisait la vidéo



Du coup moi ça m'a fait sourire -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 4105 Karma: 1647 Re: Retourner 15 ans en arrière ou devenir célèbre ? Re: Retourner 15 ans en arrière ou devenir célèbre ? 2



Bien sûr que non ce n'est pas la même fille, ce n'est pas si vieux, c'est juste une blague les gars!