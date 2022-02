Vidéo : Un petit poussin s'évade d'un poulailler Posté par Skwatek

Un petit poussin s'évade d'un poulailler en grimpant le long d'une porte grillagée.





Vidéo (34s) : La grande évasion du petit poussin





Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 143 Karma: 311 Re: Un petit poussin s'évade d'un poulailler Re: Un petit poussin s'évade d'un poulailler 0 Pour me baigner dans une flotte aussi crade, je serais retourné dans ma cage. LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5603 Karma: 15217 Re: Un petit poussin s'évade d'un poulailler Re: Un petit poussin s'évade d'un poulailler 0 Il ferait pas ça pour aider 2 cambrioleurs? LugerKain Je viens d'arriver Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 60 Karma: 156 En ligne ! Re: Un petit poussin s'évade d'un poulailler Re: Un petit poussin s'évade d'un poulailler 0 il saute de super haut n'empêche rapport à sa taille, même pas peur Koreame Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 2296 Karma: 1928 Re: Un petit poussin s'évade d'un poulailler Re: Un petit poussin s'évade d'un poulailler 1 C'est ainsi que ce font les poulaillers, il en poussin, puis deux, puis trois..etc... lsdYoYo Je suis accro Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 665 Karma: 774 Re: Un petit poussin s'évade d'un poulailler Re: Un petit poussin s'évade d'un poulailler 1 @LugerKain Et encore, tu n'as pas tout vu. Incroyable ces piafs :



Un bébé oiseau saute dans le vide à 121 mètres de haut GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1210 Karma: 1855 Re: Un petit poussin s'évade d'un poulailler Re: Un petit poussin s'évade d'un poulailler 1 Ca ressemble vachement à un caneton plutôt qu'à un poussin... wilburn Je m'installe Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 468 Karma: 449 Re: Un petit poussin s'évade d'un poulailler Re: Un petit poussin s'évade d'un poulailler 0

@LugerKain

il saute de super haut n'empêche rapport à sa taille, même pas peur



Les bébés de la bernache nonnette doivent se marrer alors ! Eux parfois ce sont des sauts, enfin chutes de plus de 100m de haut dès l'éclosion Cherche des vidéos c'est impressionnant ...



edit : oups un lien de ces vidéos a déjà été mis sorry ^^ Citation :Les bébés de la bernache nonnette doivent se marrer alors ! Eux parfois ce sont des sauts, enfin chutes de plus de 100m de haut dès l'éclosionCherche des vidéos c'est impressionnant ...edit : oups un lien de ces vidéos a déjà été mis sorry ^^ Lester_Chaykin Je m'installe Inscrit le: 10/11/2013 Envois: 286 Karma: 147 Re: Un petit poussin s'évade d'un poulailler Re: Un petit poussin s'évade d'un poulailler 0 Et dire qu'avec l'ovocytage nous aurions raté ce phénomène. LugerKain Je viens d'arriver Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 60 Karma: 156 En ligne ! Re: Un petit poussin s'évade d'un poulailler Re: Un petit poussin s'évade d'un poulailler 0 lsdYoYo ouais enfin le tiens il flotte pas mal moins bien une fois en bas :S



Ah nan a la dernière seconde de vidéo, le délire

