Vidéo : Un homme coincé entre sa voiture et la remorque d'un camion (Russie) Posté par Skwatek

Un homme est pris en sandwich entre sa voiture et la remorque d'un camion quittant une station-service à Abakan, en Russie.



Vidéo (35s) : Un homme coincé entre sa voiture et un camion





Un peu c*n quand même le monsieur...

Il suffit d'un moment ou tu réfléchis pas trop ou tu penses à autre chose et ce genre de truc arrive

j'aurais presque même envie de dire qu'il a eu de la chance d'oublier de serrer le frein à main (visiblement ?)

Si la voiture avait imposé une résistance ça aurait pas été la même à mon avis

Il est prêt a tout pour pas qu'on raye sa voiture!!

Le chauffeur du camion ne doit pas être très clair de toute façon pour s'arrêter aux pompes pour voitures.

Tu m'as l'air pas mal c*n aussi.

Sans sa présence , ça passait ou pas ?

@Roulpops

Un peu c*n quand même le monsieur...



Tu m'as l'air pas mal c*n aussi.

Sans sa présence , ça passait ou pas ?