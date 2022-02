Vidéo : Un civil ukrainien a un problème avec le chargeur de son fusil Posté par Skwatek

À Kiev, un civil ukrainien armé d'un fusil (à gauche) a un problème avec le chargeur de son arme pendant une interview de l’ancien président de l’Ukraine Petro Porochenko sur Sky News. Un peu de légèreté.



Vidéo (3mn15s) : Un Ukrainien a un problème avec le chargeur de son fusil





Auteur Conversation Oryptes Je viens d'arriver Inscrit le: 6/10/2016 Envois: 62 Karma: 146 Re: Un civil ukrainien a un problème avec le chargeur de ... Re: Un civil ukrainien a un problème avec le chargeur de ... 0 "Un peu de légereté"... Sérieusement ? Skwatek Koreus Addict Inscrit le: 26/11/2005 Envois: 45421 Karma: 23000 Re: Un civil ukrainien a un problème avec le chargeur de ... Re: Un civil ukrainien a un problème avec le chargeur de ... 1 @Oryptes : Oui. Pourquoi ? Oryptes Je viens d'arriver Inscrit le: 6/10/2016 Envois: 62 Karma: 146 Re: Un civil ukrainien a un problème avec le chargeur de ... Re: Un civil ukrainien a un problème avec le chargeur de ... 1 @Skwatek Je vois pas ce qu'il y a de léger à voir un civil sapé en treillis, une arme à la main essayer de faire bonne figure pour être crédible pendant que la guerre se déclenche chez lui.



Je dois être trop premier degré j'imagine.... JCM77 Je suis accro Inscrit le: 4/4/2018 Envois: 1165 Karma: 1149 Re: Un civil ukrainien a un problème avec le chargeur de ... Re: Un civil ukrainien a un problème avec le chargeur de ... 1 @Oryptes c'est la situation à l'instant T qui prête à sourire… Ça apporte bien « un peu de légèreté » au milieux du chaos qui règne là bas… Oryptes Je viens d'arriver Inscrit le: 6/10/2016 Envois: 62 Karma: 146 Re: Un civil ukrainien a un problème avec le chargeur de ... Re: Un civil ukrainien a un problème avec le chargeur de ... 0 @JCM77 J'avais bien compris. Mais en toute sincérité moi ça me fait de la peine.

Pourtant pas allergique à l'humoir noir, mais justement, le fait que ce soit à l'instant T m'empêche de trouver les choses amusantes alors que les gens sont dans le malheur en ce moment même. J'espère effectivement pouvoir en rire plus tard. Mais pas maintenant.

Je ne jette pas la pierre. Mais je ne partage pas du tout. kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2435 Karma: 5240 Re: Un civil ukrainien a un problème avec le chargeur de ... Re: Un civil ukrainien a un problème avec le chargeur de ... 0

@Oryptes

@Oryptes

@JCM77 J'avais bien compris. Mais en toute sincérité moi ça me fait de la peine.

Pourtant pas allergique à l'humoir noir, mais justement, le fait que ce soit à l'instant T m'empêche de trouver les choses amusantes alors que les gens sont dans le malheur en ce moment même. J'espère effectivement pouvoir en rire plus tard. Mais pas maintenant.

Je ne jette pas la pierre. Mais je ne partage pas du tout.





Juste un petit mot pour dire que j'aime beaucoup l'auteur de ton avatar, ainsi que la vidéo à laquelle elle fait référence.