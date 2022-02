Vidéo : Un homme decouvre que sa femme ne l'aime plus Posté par Banbs

Cet homme vient de subir la pire annonce de sa vie... Je suis de tout cœur avec lui...





Vidéo (14s) : Sa femme ne l’aime plus





Sur le même sujet :

Vidéo : Laisser le hasard choisir à votre place Vidéo : Ce jeune donne tout pour sauver l'apéro Vidéo : Une solution pour trinquer entre voisins pendant le confinement Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 740 Karma: 1697 Re: Un homme decouvre que sa femme ne l'aime plus Re: Un homme decouvre que sa femme ne l'aime plus 5 C'est non. dylsexique Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 2016 Karma: 7483 En ligne ! Re: Un homme decouvre que sa femme ne l'aime plus Re: Un homme decouvre que sa femme ne l'aime plus 0 ai-je possédé un rictus la réponse est négative -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 4112 Karma: 1685 Re: Un homme decouvre que sa femme ne l'aime plus Re: Un homme decouvre que sa femme ne l'aime plus 1

(ben moi j'ai bien rit, plusieurs fois, j'adore ses larmes, la réaction de sa femme, et à voir l'accueil dans le forum, nous sommes plusieurs (16 même, précisément), na!) Le bal des aigris commence.(ben moi j'ai bien rit, plusieurs fois, j'adore ses larmes, la réaction de sa femme, et à voir l'accueil dans le forum, nous sommes plusieurs (16 même, précisément), na!) kantin1989 Je viens d'arriver Inscrit le: 31/8/2020 Envois: 11 Re: Un homme decouvre que sa femme ne l'aime plus Re: Un homme decouvre que sa femme ne l'aime plus 1 Je n'aime pas faire dans le négatif mais la... La vidéo original n'est pas de lui, seul l'audio à été repris. De plus c'est une "trend" connue sur TikTok. Quitte a reprendre une trend et la mettre sur Koreus (ce qui ne me gène pas en soi) au moins prendre la vidéo originale. Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 380 Karma: 1439 Re: Un homme decouvre que sa femme ne l'aime plus Re: Un homme decouvre que sa femme ne l'aime plus 0

@-MaDJiK-

Le bal des aigris commence.

(ben moi j'ai bien rit, plusieurs fois, j'adore ses larmes, la réaction de sa femme, et à voir l'accueil dans le forum, nous sommes plusieurs (16 même, précisément), na!) :-P



Ah ben tu dois être un fan de TIKTOK; tu trouveras ton bonheur là bas et souvent mieux joué que cette vidéo...



PS: je pense qu'il s'est arraché un poil de cul pour pleurer Citation :Ah ben tu dois être un fan de TIKTOK; tu trouveras ton bonheur là bas et souvent mieux joué que cette vidéo...PS: je pense qu'il s'est arraché un poil de cul pour pleurer dylsexique Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 2016 Karma: 7483 En ligne ! Re: Un homme decouvre que sa femme ne l'aime plus Re: Un homme decouvre que sa femme ne l'aime plus 0

@-MaDJiK-

j'adore ses larmes



c'est un filtre ^^



Citation : la réaction de sa femme



C'est Citation :c'est un filtre ^^Citation :C'est un audio pré-enregistré Nicolin Je m'installe Inscrit le: 26/10/2015 Envois: 191 En ligne ! Re: Un homme decouvre que sa femme ne l'aime plus Re: Un homme decouvre que sa femme ne l'aime plus 0 Je compatis. Courage Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.