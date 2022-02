Vidéo : La descente dames en caméra embarquée pendant les JO 2022 Posté par Pacolito

La descente dames en caméra embarquée avant les premiers entraînements pendant les JO 2022. Une bonne descente qui grise, sans avoir besoin de picoler.







Vidéo (2mn) : La descente dames comme si vous y étiez (JO 2022)





Sur le même sujet :

Vidéo : Un caméraman percuté par un skieur en half-pipe (JO 2022) Vidéo : Descente de ski avec l'équipe de France de biathlon Vidéo : Dans la peau d'un bobeur Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2118 Karma: 3664 Re: La descente dames en caméra embarquée pendant les JO ... Re: La descente dames en caméra embarquée pendant les JO ... 2 C'est donc avec une DameCam. Grobreaker Je suis accro Inscrit le: 21/7/2017 Envois: 605 Karma: 341 Re: La descente dames en caméra embarquée pendant les JO ... Re: La descente dames en caméra embarquée pendant les JO ... 1 Encore une vidéo bloquée dans mon pays -.-

Mais pourquoi si j'utilise le lecteur Koreus j'ai le même soucis ? Speedball Je m'installe Inscrit le: 10/11/2013 Envois: 298 Karma: 150 Re: La descente dames en caméra embarquée pendant les JO ... Re: La descente dames en caméra embarquée pendant les JO ... 0 C'est bizarre car c'est pas terrible à regarder, mais c'est quand même hypnotisant. Je vais la garder pour m'endormir ce soir. vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1293 Karma: 1381 Re: La descente dames en caméra embarquée pendant les JO ... Re: La descente dames en caméra embarquée pendant les JO ... 0 manque un petit compteur de vitesse pour apprécier le truc. Là ça à l'air presque facile -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 4114 Karma: 1687 Re: La descente dames en caméra embarquée pendant les JO ... Re: La descente dames en caméra embarquée pendant les JO ... 1





Citation :

@Grobreaker

Encore une vidéo bloquée dans mon pays -.-

Mais pourquoi si j'utilise le lecteur Koreus j'ai le même soucis ?

Si tu es en Russie c'est normal.

On a tout bloqué pour vous, les virements SWIFT et même pire sanction: les vidéos Koreus, na! Brrrr, ça me donne froid.Citation :Si tu es en Russie c'est normal.On a tout bloqué pour vous, les virements SWIFT et même pire sanction: les vidéos Koreus, na! Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2118 Karma: 3664 Re: La descente dames en caméra embarquée pendant les JO ... Re: La descente dames en caméra embarquée pendant les JO ... 0

@Grobreaker

Encore une vidéo bloquée dans mon pays -.-

Mais pourquoi si j'utilise le lecteur Koreus j'ai le même soucis ?

Tu as essayé avec un VPN ? Il y en a des gratuits. Et avec Tor ? Citation :Tu as essayé avec un VPN ? Il y en a des gratuits. Et avec Tor ? Zoltek Je m'installe Inscrit le: 17/7/2020 Envois: 378 Karma: 415 Re: La descente dames en caméra embarquée pendant les JO ... Re: La descente dames en caméra embarquée pendant les JO ... 0 Etant donné que je ski comme une enclume, j'ai fortement apprécié cette vidéo. Grobreaker Je suis accro Inscrit le: 21/7/2017 Envois: 605 Karma: 341 Re: La descente dames en caméra embarquée pendant les JO ... Re: La descente dames en caméra embarquée pendant les JO ... 0 Padma J'ai du virer mon VPN sur mon pc, le soft faisait une interférence avec le soft de mon casque, du coup je pouvais pas utiliser le casque x)

Et à vrai dire j'ai pas trop la motive de lancer un VPN pour regarder juste une vidéo



@-MaDJiK- Pas loin, je suis en Norvège Techniquement on a une frontière commune avec la Russie du coup ça doit être ça ^^

Mais j'ai souvent remarqué que les vidéos venant de chaines de TV Française sont bloqués ici J'ai du virer mon VPN sur mon pc, le soft faisait une interférence avec le soft de mon casque, du coup je pouvais pas utiliser le casque x)Et à vrai dire j'ai pas trop la motive de lancer un VPN pour regarder juste une vidéoPas loin, je suis en NorvègeTechniquement on a une frontière commune avec la Russie du coup ça doit être ça ^^Mais j'ai souvent remarqué que les vidéos venant de chaines de TV Française sont bloqués ici Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6062 Karma: 5860 Re: La descente dames en caméra embarquée pendant les JO ... Re: La descente dames en caméra embarquée pendant les JO ... 0 Padma

"Tu as essayé avec un VPN ? Il y en a des gratuits. Et avec Tor ?"

Il ne peut pas, il boit du café à la poste.

Eh oui, Tor est facteur.

Je sors

"Tu as essayé avec un VPN ? Il y en a des gratuits. Et avec Tor ?"Il ne peut pas, il boit du café à la poste.Eh oui, Tor est facteur. Schau Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1654 Karma: 1828 Re: La descente dames en caméra embarquée pendant les JO ... Re: La descente dames en caméra embarquée pendant les JO ... 0 Ca a l'air vraiment facile en fait...



(j'ai skié dans ma vie et je sais que c'est très difficile) Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21413 Karma: 18046 Re: La descente dames en caméra embarquée pendant les JO ... Re: La descente dames en caméra embarquée pendant les JO ... 0 Mon dieu que le paysage est laid. Hâte de voir des JO dans une endroit à la hauteur de l'événement. Pacolito Je suis accro Inscrit le: 11/10/2009 Envois: 830 Karma: 813 En ligne ! Re: La descente dames en caméra embarquée pendant les JO ... Re: La descente dames en caméra embarquée pendant les JO ... 0 Mon premier post en article, ça s'arrose ! TruuuC Je m'installe Inscrit le: 23/1/2015 Envois: 181 Karma: 138 En ligne ! Re: La descente dames en caméra embarquée pendant les JO ... Re: La descente dames en caméra embarquée pendant les JO ... 0 Il y a une piste pour dames et une pour hommes ? Comme les chiottes ? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.