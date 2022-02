Vidéo : Un chien joue avec une souris magique Posté par Skwatek

Un chien joue avec une souris qui disparait comme par magie.





Vidéo (18s) : Chien vs Souris





Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2119 Karma: 3665 Re: Un chien joue avec une souris magique Re: Un chien joue avec une souris magique 0 J'ai souris.

Lui plus.

Lui plus. LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5609 Karma: 15244 Re: Un chien joue avec une souris magique Re: Un chien joue avec une souris magique 0 La vidéo est top mais la musique est à chier! gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 5555 Karma: 4554 Re: Un chien joue avec une souris magique Re: Un chien joue avec une souris magique 1 Ah ! Il est beau le chasseur ! Pour chasser les croquettes dans sa gamelle, il est le premier, quand c'est un mulot, c'est d'un autre niveau. Y a plus personne ^^ Olyer Je masterise ! Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 2493 Karma: 2757 En ligne ! Re: Un chien joue avec une souris magique Re: Un chien joue avec une souris magique 0

Mais j'ai ri !



Et la voiture démarre puis couic la souris Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 77726 Karma: 6859 Re: Un chien joue avec une souris magique Re: Un chien joue avec une souris magique 0 Chapeau bas à cette souris, qui trouve l'exacte moment pour elle de se barrer de là sans être vu. Pssst74 Je viens d'arriver Inscrit le: 18/1/2019 Envois: 6 Re: Un chien joue avec une souris magique Re: Un chien joue avec une souris magique 0 Il ne manque pas un peu de flair ce chien ?