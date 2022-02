Vidéo : Des éboueurs sauvent 5 chatons jetés dans un sac poubelle Posté par Koreus

Il y a quelques jours, des éboueurs ont sauvé in-extremis 5 chatons jetés dans un sac poubelle.



Vidéo (3mn55s) : 5 chatons dans une poubelle sauvés par des éboueurs





Vidéo : Un motard sauve un chaton au milieu de la route (Belgique) Vidéo : Un pompier sauve un chaton Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 146 Karma: 316 En ligne ! Re: Des éboueurs sauvent 5 chatons jetés dans un sac poub... Re: Des éboueurs sauvent 5 chatons jetés dans un sac poub... 3 Les éboueurs : vrais héros de mon quotidien, et depuis l'enfance !



Note pour plus tard : je suis pas psy mais... les gens qui balancent des animaux à la poubelle, c'est un peu des psychopathes, ou bien ? kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2437 Karma: 5244 Re: Des éboueurs sauvent 5 chatons jetés dans un sac poub... Re: Des éboueurs sauvent 5 chatons jetés dans un sac poub... 2



Ca me dégoute !



Au mieux tu fais castrer ton chat, tu peux les donner, les faire adopter : mais les jeter à la poubelle ! Vivant !



Pareil pour ceux qui ont fait cela avec un chiot ! 'tain ! Comment je te balancerais l'adresse des gens qui ont fait sur le net !Ca me dégoute !Au mieux tu fais castrer ton chat, tu peux les donner, les faire adopter : mais les jeter à la poubelle ! Vivant !Pareil pour ceux qui ont fait cela avec un chiot ! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2761 Karma: 7064 Re: Des éboueurs sauvent 5 chatons jetés dans un sac poub... Re: Des éboueurs sauvent 5 chatons jetés dans un sac poub... 0 Celui qui a fait ça mérite le pire Gibet Je viens d'arriver Inscrit le: 23/7/2021 Envois: 53 Karma: 59 Re: Des éboueurs sauvent 5 chatons jetés dans un sac poub... Re: Des éboueurs sauvent 5 chatons jetés dans un sac poub... 2

- Gandhi -



« On reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux ».- Gandhi - Zaraw Je viens d'arriver Inscrit le: 23/9/2010 Envois: 60 Re: Des éboueurs sauvent 5 chatons jetés dans un sac poub... Re: Des éboueurs sauvent 5 chatons jetés dans un sac poub... 3

On avait trop de bestioles de toute façon, tous ces machins qui servent à rien là :

https://www.notre-planete.info/actualites/118-chat-domestique-chasseur-biodiversite-oiseaux



Blague à part, faite stériliser vos putains d'animaux au lieu de faire ça. Peace. Chouette, 5 chats domestiques de plus dans la nature.On avait trop de bestioles de toute façon, tous ces machins qui servent à rien là :Blague à part, faite stériliser vos putains d'animaux au lieu de faire ça. Peace. -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 4113 Karma: 1683 Re: Des éboueurs sauvent 5 chatons jetés dans un sac poub... Re: Des éboueurs sauvent 5 chatons jetés dans un sac poub... 0 Krobot! Encore une déception de l'humanité, snif.



https://www.koreus.com/modules/newbb/topic235745.html Hé, c'est moi qui ai déniché cette vidéo et je n'ai pas été crédité par @! Encore une déception de l'humanité, snif. EZeK1 Je viens d'arriver Inscrit le: 5/12/2019 Envois: 12 En ligne ! Re: Des éboueurs sauvent 5 chatons jetés dans un sac poub... Re: Des éboueurs sauvent 5 chatons jetés dans un sac poub... 1 Vladimir Poutine est déjà en France... la preuve ! nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1219 Karma: 2245 Re: Des éboueurs sauvent 5 chatons jetés dans un sac poub... Re: Des éboueurs sauvent 5 chatons jetés dans un sac poub... 0 Trouver deux fois des animaux dans les poubelles, ça fait penser à ces chaînes qui se sont faites chopper à faire de faux sauvetages.. mais en même temps les gens sont sans cœur alors c'est pas si improbable gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 5547 Karma: 4547 En ligne ! Re: Des éboueurs sauvent 5 chatons jetés dans un sac poub... Re: Des éboueurs sauvent 5 chatons jetés dans un sac poub... 0 @Bukowski Quand tu n'as pas d'empathie (ce qui n'est pas forcément de ta faute, ça peut-être une pathologie) il doit normalement te rester la morale (ça c'est à la société/parents de te l'inculquer) Si tu es un peu intelligent tu te la construis toi-même ta morale.



Sans l'un ni l'autre, tu deviens un sociopathe qui s'ignore. Sans soin tu peux faire des carnages au quotidien. Ici des chats, là une personne que tu croises dans la rue, la plupart du temps l'ensemble de ton entourage.







Petit apparté: @Gibet Citer Gandhi peut-être très polémique, vu comment il traitait les humains qu'il cotoyait. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.