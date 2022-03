Vidéo : Poutine fait All In face à Macron (Mozinor) Posté par Le_Relou

Vladimir Poutine fait All In face à un Emmanuel Macron imperturbable.



Vidéo (43s) : All In pour Poutine (Mozinor)





Sur le même sujet :

Vidéo : Une roquette russe se plante sans exploser (Ukraine) Vidéo : Message de Poutine aux Français (Coronavirus) Vidéo : Classe Macron (Mozinor) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation _hans Je m'installe Inscrit le: 19/6/2017 Envois: 180 Karma: 1034 Re: Poutine fait All In face à Macron (Mozinor) Re: Poutine fait All In face à Macron (Mozinor) 2 Pas toujours friand de Mozinor mais celui-ci m'a fait sourire. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6063 Karma: 5863 Re: Poutine fait All In face à Macron (Mozinor) Re: Poutine fait All In face à Macron (Mozinor) 0 C'est pour de vrai ?

C'est vachement crédible. Schau Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1655 Karma: 1829 Re: Poutine fait All In face à Macron (Mozinor) Re: Poutine fait All In face à Macron (Mozinor) 0 D'une part c'est très drôle, d'autre part je suis convaincu qu'il met le doigt sur quelque chose de particulièrement juste: Poutine se comporte ainsi parce qu'il n'a aucun respect envers l'Occident et il n'a aucun respect pour l'Occident parce qu'on la joue sanction, symboles, discours et qu'on a peur de prendre des risques (et les risques sont hallucinants: c'est la destruction pure et simple).



Je suis absolument convaincu (c'est une conviction, j'ai aucune preuve) que Poutine bluffe et que si on répondait fermement (en envoyant des troupes en Ukraine), il y aurait désescalade et il trouverait le moyen de sauver la face.



À noter que je comprends qu'on puisse être en total désaccord avec moi et à noter aussi que j'ai parfaitement conscience que si on le fait on risque de mourir. Personnellement je serai prêt à prendre ce risque, considérant que si on ne fait rien aujourd'hui, on se condamne à reculer sans cesse jusqu'au jour où, acculés, on n'aura pas le choix. Ce serait donc peut-être juste une question de temps. Bref, je pourrai reprendre les propos de Churchill sur la guerre et le déshonneur.



C'est une conviction que j'ai depuis le début de cette intervention russe. En revanche, vu comment ça se déroule en Ukraine, où les soldats russes découvrent qu'ils ne sont pas accueilli en libérateurs, c'est bien que ce soit juste les Ukrainiens qui soient là, une intervention étrangère directe aurait affaibli le constat de cette réalité.



J'espère qu'après avoir envoyé des armes, on tentera une interdiction aérienne (pour éviter une supériorité aérienne russe) et dans un troisième temps une intervention militaire en Ukraine. Et quel formidable message serait ainsi envoyé à la Chine.



Pour ceux qui aiment les parallèles historiques, regardez le déroulé des évènements en Tchécoslovaquie en 1968 et en Ukraine en 2022, c'est saisissant:

- un gouvernement qui ne coopère pas avec l'URSS/la Russie,

- des exercices militaires pour justifier l'arrivée massive de troupes,

- invasion massive aux frontières (choc),

- prise/tentative de prise d'un aéroport près de la capitale,

- installation d'un gouvernement fantoche/tentative de décapitation du gouvernement ukrainien,

- soldats soviétiques/russes ébahis de constater qu'ils ne sont pas accueillis en libérateurs.



Ce dernier point étant une des raisons qui explique la relative faible avancée des Russes en Ukraine.



Poutine a foiré son plan qui aurait dû prendre 2-3 jours. Il a ligué les Ukrainiens contre lui, il a réanimé l'OTAN, il a donné un coup de fouet à l'intégration européenne et au réarmement européen. Le mec, il obtient l'exact opposé de ce qu'il espérait.



Il n'est pas le seul à faire ce genre d'erreur:

- Hitler avec Barbarossa,

- Napoléon avec l'Espagne et la Russie,

- y'en a d'autres, mais j'ai la flemme.



Vive l'Ukraine, vive Taïwan! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.