Vidéo : Une Jeep croise un bus en roulant contre une falaise (Brésil)

Une Jeep croise un bus en roulant contre le flanc d'une falaise sur une petite route au Brésil. Like a boss







Vidéo (1mn) : Jeep vs Bus





Ce monde est devenu très étrange. pasdebol Je m'installe Inscrit le: 7/5/2013 Envois: 363 Karma: 542 En ligne ! Re: Une Jeep croise un bus en roulant contre une falaise ... Re: Une Jeep croise un bus en roulant contre une falaise ... 0 Il faudrait connaître la situation car

* le conducteur est loin d'être délicat

