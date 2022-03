Vidéo : Trois jeunes essaient de cacher une bouteille de vodka dans une rue Posté par Skwatek

Trois jeunes se font la courte échelle pour cacher une bouteille de vodka dans une rue.





Vidéo (49s) : Cacher une bouteille de vodka dans une rue





guymen Je m'installe Inscrit le: 5/11/2016 Envois: 328 Karma: 475 Re: Trois jeunes essaient de cacher une bouteille de vodk... Re: Trois jeunes essaient de cacher une bouteille de vodk... 2 au moins comme ça personne ne pourra leur piquer gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 5615 Karma: 4592 Re: Trois jeunes essaient de cacher une bouteille de vodk... Re: Trois jeunes essaient de cacher une bouteille de vodk... 0 Quand tu as séché les cours de sciences physiques... Newton se rappelle à toi. Foxtyle Je viens d'arriver Inscrit le: 21/6/2007 Envois: 39 Re: Trois jeunes essaient de cacher une bouteille de vodk... Re: Trois jeunes essaient de cacher une bouteille de vodk... 0 La prochaine fois, ils prennent une brique de lait Tetra Pak rincée et remplie de vodka. Stable, discret, protégé, le tour est joué Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 33430 Karma: 11306 En ligne ! Re: Trois jeunes essaient de cacher une bouteille de vodk... Re: Trois jeunes essaient de cacher une bouteille de vodk... 0 Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 191 Karma: 862 Re: Trois jeunes essaient de cacher une bouteille de vodk... Re: Trois jeunes essaient de cacher une bouteille de vodk... 0 Une bonne âme charitable pour nous mettre une petite image de Brice de Nice? stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 1035 Karma: 976 Re: Trois jeunes essaient de cacher une bouteille de vodk... Re: Trois jeunes essaient de cacher une bouteille de vodk... 0 La chute est terrible ! (mais prévisible) Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5351 Karma: 8091 Re: Trois jeunes essaient de cacher une bouteille de vodk... Re: Trois jeunes essaient de cacher une bouteille de vodk... 0 Ah comprends pas pourquoi ils veulent la cacher ? Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2387 Karma: 3042 Re: Trois jeunes essaient de cacher une bouteille de vodk... Re: Trois jeunes essaient de cacher une bouteille de vodk... 1 Le mec qui repose deux fois la bouteille à plat est tout de même sacrément con. gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 5615 Karma: 4592 Re: Trois jeunes essaient de cacher une bouteille de vodk... Re: Trois jeunes essaient de cacher une bouteille de vodk... 0

@Apowers

Le mec qui repose deux fois la bouteille à plat est tout de même sacrément con.

Les ravages de l'alcool à cet âge. Ce n'est plus à démontrer à ce niveau. Citation :Les ravages de l'alcool à cet âge. Ce n'est plus à démontrer à ce niveau. saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 135 Karma: 331 Re: Trois jeunes essaient de cacher une bouteille de vodk... Re: Trois jeunes essaient de cacher une bouteille de vodk... 0 @Wiliwilliam Tu veux dire qu'avant qu'il invente la gravité les gens flottaient ??

ça devait être la pagaille...



;-P LugerKain Je viens d'arriver Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 66 Karma: 174 Re: Trois jeunes essaient de cacher une bouteille de vodk... Re: Trois jeunes essaient de cacher une bouteille de vodk... 0 @Jinroh, Ils ont prix l'apéro avant d'aller en boite, ils n'ont pas le droit d'avoir de l'alcool sur eux, après ils veulent surement en garder pour le p'tit dej' Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 33430 Karma: 11306 En ligne ! Re: Trois jeunes essaient de cacher une bouteille de vodk... Re: Trois jeunes essaient de cacher une bouteille de vodk... 0

@saihtam

@Wiliwilliam Tu veux dire qu'avant qu'il invente la gravité les gens flottaient ??

ça devait être la pagaille...



;-P

