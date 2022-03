Vidéo : Un petit écolier a le blues du lundi matin en prenant le bus (États-Unis) Posté par THSSS

J'veux pas y aller !!! La souffrance d'un petit écolier d'Andover, au Kansas, avant de monter dans le bus scolaire et de commencer une longue journée. Moi aussi petit, moi aussi. Tout pareil.





Vidéo (20s) : Un petit écolier a le blues du lundi matin





Auteur Conversation Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2126 Karma: 3682 Re: Un petit écolier a le blues du lundi matin en prenant... Re: Un petit écolier a le blues du lundi matin en prenant... 1 Le système scolaire n'est pas adapté aux enfants. Il adaptent les enfants à lui. LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5622 Karma: 15278 Re: Un petit écolier a le blues du lundi matin en prenant... Re: Un petit écolier a le blues du lundi matin en prenant... 0 Mais oui, c'est ça la solution! Il faut que j'engage une assistante pour le lundi matin! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2771 Karma: 7098 Re: Un petit écolier a le blues du lundi matin en prenant... Re: Un petit écolier a le blues du lundi matin en prenant... 0 ça devrait aller mieux sans les boules de pétanque ds son sac à dos. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 908 Karma: 3543 Re: Un petit écolier a le blues du lundi matin en prenant... Re: Un petit écolier a le blues du lundi matin en prenant... 0

Dumb & Dumber - School Boy Scene [HD] Modafoka Je m'installe Inscrit le: 11/2/2016 Envois: 305 Karma: 301 En ligne ! Re: Un petit écolier a le blues du lundi matin en prenant... Re: Un petit écolier a le blues du lundi matin en prenant... 1 Tout les lundi je m’effondre devant ma voiture.

C'est donc ça ?! bigone Je viens d'arriver Inscrit le: 12/2/2010 Envois: 100 Karma: 433 En ligne ! Re: Un petit écolier a le blues du lundi matin en prenant... Re: Un petit écolier a le blues du lundi matin en prenant... 1 Après une première journée de maternelle sans pleurs et sans histoires, mon fils nous a fait la même dans le salon le matin du 2ème jour.

"Mais ca recommence tous les jours ?!"

