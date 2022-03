Vidéo : Comment amarrer avec bateau avec classe Posté par Yazguen

Un membre d'équipe d'un vaporetto à Venise amarre le bateau avec classe.



Vidéo (14s) : Amarrer avec bateau avec classe





Bricci Je suis accro Re: Comment amarrer avec bateau avec classe Il ne montre aucune peine à la marine ! saihtam Je m'installe Re: Comment amarrer avec bateau avec classe Perso, je préfère me faire des nœuds au cerveau plutôt qu'à la bitte. Modafoka Je m'installe Re: Comment amarrer avec bateau avec classe Pff. Pas plus de classe que les taxiboat de Bangkok !!! Dikachu Je m'installe Re: Comment amarrer avec bateau avec classe "Surtout ne pas se prendre la main dans le nœud. Surtout ne pas se prendre la main dans le nœud..." Elnirath Je viens d'arriver Re: Comment amarrer avec bateau avec classe

(J'aime le matelotage ) et bravo pour la contrepèterie ! Tour mort, demies clés, la base Speedball Je m'installe Re: Comment amarrer avec bateau avec classe chayan Je m'installe Re: Comment amarrer avec bateau avec classe Vidéo : Comment amarrer avec bateau avec classe ?! LugerKain Je viens d'arriver Re: Comment amarrer avec bateau avec classe @chayan bah je pense que sans avec, le sens ira avec Lexode Je suis accro Re: Comment amarrer avec bateau avec classe @Bricci

Pourquoi j'arrive jamais à trouver les contrepèteries?! avalon471 Je suis accro Re: Comment amarrer avec bateau avec classe Je serais curieux de le voir attacher ses lacets..



(très élégant en tout cas) ALRIK Je m'installe Re: Comment amarrer avec bateau avec classe



La vraie classe c'est quand un marseillais accoste son bateau en bretagne !!! Bricci Je suis accro Re: Comment amarrer avec bateau avec classe c'est de l'entraînement… sans tout dévoiler, il s'agit ici de pine et marraine…