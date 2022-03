Vidéo : Un cône de chantier perché sur un cactus saguaro Posté par Skwatek

Un cône de chantier est perché au sommet d'un cactus saguaro dans le désert de Sonora, en Arizona.





Vidéo (11s) : Un cône de chantier sur un cactus





Sur le même sujet :

Vidéo : Lynx sur un cactus Vidéo : Un ours redresse un cône de signalisation Vidéo : Un « chèvrier » Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 918 Karma: 3577 Re: Un cône de chantier perché sur un cactus saguaro Re: Un cône de chantier perché sur un cactus saguaro 0 Sans trop m'avancer, je dirais que le cône était posé par terre et que le cactu (oui je prononce cactu) a poussé par la suite... Non ? non ? hein ? j'ai bon ? Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 472 Karma: 950 Re: Un cône de chantier perché sur un cactus saguaro Re: Un cône de chantier perché sur un cactus saguaro 1 C'est un cône ifère. fadrien Je viens d'arriver Inscrit le: 7/10/2011 Envois: 42 Re: Un cône de chantier perché sur un cactus saguaro Re: Un cône de chantier perché sur un cactus saguaro 3 VLC est compatible quelque soit le support !!! Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 436 Karma: 1267 Re: Un cône de chantier perché sur un cactus saguaro Re: Un cône de chantier perché sur un cactus saguaro 0 @Bricci Moi je pense plutôt que le cône a poussé sous le cactus et que par effet de capillarité il est remonté en haut, tout simplement. dylsexique Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 2025 Karma: 7489 En ligne ! Re: Un cône de chantier perché sur un cactus saguaro Re: Un cône de chantier perché sur un cactus saguaro 0 @Dikachu



Je dirais que le cactus était présent à l'origine, puis qu'un cône s'est développé au dessus, et la planète Terre en dessous Jack-Slater Je m'installe Inscrit le: 2/3/2010 Envois: 180 Re: Un cône de chantier perché sur un cactus saguaro Re: Un cône de chantier perché sur un cactus saguaro 0 la vraie question, ce n'est pas qui ? mais comment ? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.