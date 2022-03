Vidéo : Un singe tue une mouette en la frappant contre un poteau dans un zoo (Angleterre) Posté par Skwatek

Vidéo déconseillée aux plus sensibles

Un singe tue une mouette en la frappant violemment contre le sommet d'un poteau de son enclos du zoo de Chester, en Angleterre.







Vidéo (1mn25s) : Singe vs Mouette





Sur le même sujet :

Vidéo : Un singe envoie du caca sur une vieille dame Vidéo : Un goéland mange un lapin (île de Skokholm) Vidéo : La Bernache du Canada est territoriale Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation totorotodonut Je suis accro Inscrit le: 31/5/2012 Envois: 1691 Karma: 207 Re: Un singe tue une mouette en la frappant contre un pot... Re: Un singe tue une mouette en la frappant contre un pot... 0 oui bon c'est la "nature" quoi . Et vu le nuisible que c'est je vais pas la plaindre. CoNicoach Je viens d'arriver Inscrit le: 13/8/2013 Envois: 74 Karma: 90 Re: Un singe tue une mouette en la frappant contre un pot... Re: Un singe tue une mouette en la frappant contre un pot... 1



ça c'est la prochaine étape ! ça c'est la prochaine étape ! Sp6men10 Je m'installe Inscrit le: 4/11/2010 Envois: 154 Karma: 97 Re: Un singe tue une mouette en la frappant contre un pot... Re: Un singe tue une mouette en la frappant contre un pot... 0

@totorotodonut

oui bon c'est la "nature" quoi . Et vu le nuisible que c'est je vais pas la plaindre.



Viens là que je t'éclate la tête le nuisible Citation :Viens là que je t'éclate la tête le nuisible Fefee Je m'installe Inscrit le: 20/11/2007 Envois: 168 Karma: 136 Re: Un singe tue une mouette en la frappant contre un pot... Re: Un singe tue une mouette en la frappant contre un pot... 0 Fefee Je m'installe Inscrit le: 20/11/2007 Envois: 168 Karma: 136 Re: Un singe tue une mouette en la frappant contre un pot... Re: Un singe tue une mouette en la frappant contre un pot... 0 . Fefee Je m'installe Inscrit le: 20/11/2007 Envois: 168 Karma: 136 Re: Un singe tue une mouette en la frappant contre un pot... Re: Un singe tue une mouette en la frappant contre un pot... 0 . Fefee Je m'installe Inscrit le: 20/11/2007 Envois: 168 Karma: 136 Re: Un singe tue une mouette en la frappant contre un pot... Re: Un singe tue une mouette en la frappant contre un pot... 0 . Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 4240 Karma: 5022 Re: Un singe tue une mouette en la frappant contre un pot... Re: Un singe tue une mouette en la frappant contre un pot... 0 Une relation qui bat de l'aile. sdekaar Je m'installe Inscrit le: 3/4/2012 Envois: 336 Karma: 246 Re: Un singe tue une mouette en la frappant contre un pot... Re: Un singe tue une mouette en la frappant contre un pot... 0 moi qui n'aime pas les singes ça me conforte.

on dit souvent que les animaux ne font rien par méchanceté pur.

Pas ici, mais les singes eux avec leur intelligence en sont capable. Piketak Je viens d'arriver Inscrit le: 19/10/2018 Envois: 23 Karma: 115 Re: Un singe tue une mouette en la frappant contre un pot... Re: Un singe tue une mouette en la frappant contre un pot... 1 Faut dire qu'elle avait chier sur ça Caisse la semaine dernière ! nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1220 Karma: 2252 Re: Un singe tue une mouette en la frappant contre un pot... Re: Un singe tue une mouette en la frappant contre un pot... 1 C'est le concours des combats d'animaux improbables aujourd'hui? PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 785 Karma: 1057 En ligne ! Re: Un singe tue une mouette en la frappant contre un pot... Re: Un singe tue une mouette en la frappant contre un pot... 0 Ha Ouf ! J'ai eu peur d'entendre un "shit" ou un "fuck". On montre bien les images de violence, mais heureusement on a mis un bip sur un gros mot. Donc tout va bien, merci de ne pas m'avoir choqué. Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 474 Karma: 950 En ligne ! Re: Un singe tue une mouette en la frappant contre un pot... Re: Un singe tue une mouette en la frappant contre un pot... 0

@sdekaar

moi qui n'aime pas les singes ça me conforte.

on dit souvent que les animaux ne font rien par méchanceté pur.

Pas ici, mais les singes eux avec leur intelligence en sont capable.



On a pas le contexte. J'aimerai aussi savoir ou se situe l'action. Ne portons pas de jugement trop hâtif. Citation :On a pas le contexte. J'aimerai aussi savoir ou se situe l'action. Ne portons pas de jugement trop hâtif. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.