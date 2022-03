Vidéo : Une baleine grise déplace un bateau sur son dos Posté par Skwatek

Une baleine grise déplace un bateau sur son dos dans une lagune à Guerrero Negro, au Mexique.



Vidéo (1mn17s) : Naviguer à dos de baleine





Auteur Conversation Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 392 Karma: 1462 Re: Une baleine grise déplace un bateau sur son dos Re: Une baleine grise déplace un bateau sur son dos 8 Ces américaines et leur voix énervante … Neutre Je m'installe Inscrit le: 14/6/2016 Envois: 294 Karma: 1057 Re: Une baleine grise déplace un bateau sur son dos Re: Une baleine grise déplace un bateau sur son dos 4 Avertissement : couper le son ! nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 744 Karma: 1710 Re: Une baleine grise déplace un bateau sur son dos Re: Une baleine grise déplace un bateau sur son dos 0 Le conducteur semble avoir eu le bon réflexe d'arrêter la pale Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 437 Karma: 1273 Re: Une baleine grise déplace un bateau sur son dos Re: Une baleine grise déplace un bateau sur son dos 3



2 jours plus tard au milieu de l'océan Pacifique...



- - She is taking us for a ride! rorodsr300 Je viens d'arriver Inscrit le: 31/3/2020 Envois: 42 Karma: 158 Re: Une baleine grise déplace un bateau sur son dos Re: Une baleine grise déplace un bateau sur son dos 2 Impressionnant, mais, malheureusement pour elle, la baleine doit être sourde!! Sinon comment a-elle fait pour ne pas donner un grand coup de queue pour la faire taire... Gibet Je viens d'arriver Inscrit le: 23/7/2021 Envois: 60 Karma: 64 Re: Une baleine grise déplace un bateau sur son dos Re: Une baleine grise déplace un bateau sur son dos 1 J'ignorais qu'en anglais, on dit aussi "il" ou "elle" pour les animaux. Merci Koreus, j'ai encore appris quelque chose grâce à toi. saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 138 Karma: 351 Re: Une baleine grise déplace un bateau sur son dos Re: Une baleine grise déplace un bateau sur son dos 0 J'adore l'anthropomorphisation des intentions :

Un cétacé éloigne de sa zone de confort un bateau rempli de singes parlant => "oh la gentille baleine qui nous accompagne en balade !!"

xD Eternil Je m'installe Inscrit le: 4/9/2015 Envois: 104 Karma: 201 En ligne ! Re: Une baleine grise déplace un bateau sur son dos Re: Une baleine grise déplace un bateau sur son dos 0 Je n'ai qu'un mot à dire :

OH MY GOSH!!!

