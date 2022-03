Vidéo : Une usine de fabrication de billes en verre Posté par THSSS

Une usine de fabrication de billes en verre.



Vidéo (1mn13s) : Fabrication de billes en verre





zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1060 Karma: 3797 En ligne ! Re: Une usine de fabrication de billes en verre Re: Une usine de fabrication de billes en verre 1



Je croyais pourtant qu'il n'y avait que 7 boules de cristal? Il ne reste plus qu'a savoir comment ils intègrent les étoiles... saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 139 Karma: 353 Re: Une usine de fabrication de billes en verre Re: Une usine de fabrication de billes en verre 2 Moi c'est plutôt le blues allemand qui m'impressionne !!

On dirait l'enfant caché de Dire Strait en Rammstein xD nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1222 Karma: 2255 Re: Une usine de fabrication de billes en verre Re: Une usine de fabrication de billes en verre 0 ça pourrait être utilisé en méthode de torture Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 813 Karma: 1514 Re: Une usine de fabrication de billes en verre Re: Une usine de fabrication de billes en verre 0 Alors, c'est magnifique, mais ...

Ca sert à quoi ce type de billes en verre toutes transparentes ?

Pour les enfants, il faut qu'elles soient opaques, ou qu'elles aient des décorations, non ? mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 6482 Karma: 2304 En ligne ! Re: Une usine de fabrication de billes en verre Re: Une usine de fabrication de billes en verre 0 Et y a personne qui a eu l'idée d'éteindre la lumière pour voir? ^^ Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5355 Karma: 8091 Re: Une usine de fabrication de billes en verre Re: Une usine de fabrication de billes en verre 0 On imagines pas qu il faille toute une usine pour faire des billes. A moins que cette même usine fasses des roulements a billes aussi. UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 943 Karma: 895 Re: Une usine de fabrication de billes en verre Re: Une usine de fabrication de billes en verre 1

@Jinroh

On imagines pas qu il faille toute une usine pour faire des billes. A moins que cette même usine fasses des roulements a billes aussi.



Tu penses qu'elles sont fabriquées où si c'est pas dans une usine ?



Tu penses qu'elles sont fabriquées où si c'est pas dans une usine ?

Les roulements à billes c'est en métal et avec une précision bien plus grande. Du coup, je doute que ça puisse être fabriqué dans les mêmes conditions.