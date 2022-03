Vidéo : Quand un apprenti sorcier se voit refuser l'entrée à Poudlard Posté par -Flo-

Un apprenti sorcier se voit refuser l'entrée à l'école Poudlard. Dur... Il va falloir songer à une autre carrière maintenant.





Vidéo (16s) : Un apprenti sorcier se voit refuser l'entrée à Poudlard





Sur le même sujet :

Vidéo : Quand tu n'as pas reçu ta lettre d'admission à Poudlard Vidéo : Passage du Poudlard Express (Fail) Vidéo : Admis à Poudlard Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires odyxo Je suis accro Inscrit le: 5/6/2008 Envois: 1520 Karma: 1473 Re: Quand un apprenti sorcier se voit refuser l'entr... 15 c'est super glauque comme vidéo: un mec va volontairement se fracasser le crane contre un mur (probablement une tentative de suicide); personne ne bouge...



s'il n'est pas mort, il a au moins des fractures cervicales et donc probablement une tetraplégie qui va bien avec...



non, perso je ne voit pas trop "l'intérêt" de cette vidéo (ni fun, ni didactique, ni WTF... juste digne de feu OGRISH ) Neutre Je m'installe Inscrit le: 14/6/2016 Envois: 296 Karma: 1067 Re: Quand un apprenti sorcier se voit refuser l'entr... 9 Que c'est glauque. Une tentative de suicide ? Une bouffée délirante ? À la lecture du titre je m'attendais à quelque chose de sympathique mais c'est tout le contraire... Cela méritait un avertissement.

17 commentaires Auteur Conversation psikopate Je suis accro Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 628 Karma: 1366 Re: Quand un apprenti sorcier se voit refuser l'entr... Re: Quand un apprenti sorcier se voit refuser l'entr... 0 mur 1-apprenti 0 Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6083 Karma: 5894 Re: Quand un apprenti sorcier se voit refuser l'entr... Re: Quand un apprenti sorcier se voit refuser l'entr... 0 Mais POURQUOI ? gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 5673 Karma: 4628 Re: Quand un apprenti sorcier se voit refuser l'entr... Re: Quand un apprenti sorcier se voit refuser l'entr... 0 On me dit que je n'ai pas de coeur en invoquant les Darwin Awards dans les commentaires de l'article précédent.

Je récidive ici donc, mais je tiens à préciser au manichéen de base que ça ne m'empêchera pas de me précipiter pour voir l'état de la personne et de m'inquiéter de sa santé. odyxo Je suis accro Inscrit le: 5/6/2008 Envois: 1520 Karma: 1473 Re: Quand un apprenti sorcier se voit refuser l'entr... Re: Quand un apprenti sorcier se voit refuser l'entr... 15 c'est super glauque comme vidéo: un mec va volontairement se fracasser le crane contre un mur (probablement une tentative de suicide); personne ne bouge...



s'il n'est pas mort, il a au moins des fractures cervicales et donc probablement une tetraplégie qui va bien avec...



non, perso je ne voit pas trop "l'intérêt" de cette vidéo (ni fun, ni didactique, ni WTF... juste digne de feu OGRISH ) PurLio Rayon de Soleil Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 12055 Karma: 12503 Re: Quand un apprenti sorcier se voit refuser l'entr... Re: Quand un apprenti sorcier se voit refuser l'entr... 0 Ça devait être le quai 9 2/4... Modafoka Je m'installe Inscrit le: 11/2/2016 Envois: 308 Karma: 300 Re: Quand un apprenti sorcier se voit refuser l'entr... Re: Quand un apprenti sorcier se voit refuser l'entr... 0 C'est raté ! Neutre Je m'installe Inscrit le: 14/6/2016 Envois: 296 Karma: 1067 Re: Quand un apprenti sorcier se voit refuser l'entr... Re: Quand un apprenti sorcier se voit refuser l'entr... 9 Que c'est glauque. Une tentative de suicide ? Une bouffée délirante ? À la lecture du titre je m'attendais à quelque chose de sympathique mais c'est tout le contraire... Cela méritait un avertissement. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3125 Karma: 10179 Re: Quand un apprenti sorcier se voit refuser l'entr... Re: Quand un apprenti sorcier se voit refuser l'entr... 0 Expecto Patrolemur Mykel Je viens d'arriver Inscrit le: 8/10/2019 Envois: 35 Karma: 74 Re: Quand un apprenti sorcier se voit refuser l'entr... Re: Quand un apprenti sorcier se voit refuser l'entr... 0 … On croit parfois que c’est la seule manière de les faire taire … Pyrael Je m'installe Inscrit le: 13/11/2012 Envois: 219 Karma: 225 Re: Quand un apprenti sorcier se voit refuser l'entr... Re: Quand un apprenti sorcier se voit refuser l'entr... 3 Je vois juste quelqu'un qui se fait du mal volontairement et qui semble bien seul... Pas drôle du tout dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2779 Karma: 7124 Re: Quand un apprenti sorcier se voit refuser l'entr... Re: Quand un apprenti sorcier se voit refuser l'entr... 0 voilà ce qui arrive qd on porte pas de casque !



plus sérieusement , elle est glauque cette vidéo !!! le désespoir des gens ne fait pas rire ... LugerKain Je viens d'arriver Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 80 Karma: 192 Re: Quand un apprenti sorcier se voit refuser l'entr... Re: Quand un apprenti sorcier se voit refuser l'entr... 1 En même temps si t'essaye pas, tu peux pas savoir ... zorgOne Je viens d'arriver Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 15 Re: Quand un apprenti sorcier se voit refuser l'entr... Re: Quand un apprenti sorcier se voit refuser l'entr... 0

j'ai cru que j'étais sur un site de cul j'ai cru que j'étais sur un site de cul Gyeongri Je suis accro Inscrit le: 7/2/2017 Envois: 1020 Karma: 1248 Re: Quand un apprenti sorcier se voit refuser l'entr... Re: Quand un apprenti sorcier se voit refuser l'entr... 0

@odyxo



non, perso je ne voit pas trop "l'intérêt" de cette vidéo (ni fun, ni didactique, ni WTF... juste digne de feu OGRISH )



Cela rentre pas mal dans la case "insolite" imho. Koreus relaie aussi des histoires ou des scènes tragiques alors,



Mais ouais, faire une blague sur le quai 9 3/4 alors que la situation prête pas à rire du tout. Même malaise pour moi qui m'attendait à un truc plus léger, genre un gars trop occupé sur son smartphone, jsp. Mais là, clairement c'est triste ce qui se passe. Citation :Cela rentre pas mal dans la case "insolite" imho. Koreus relaie aussi des histoires ou des scènes tragiques alors,Mais ouais, faire une blague sur le quai 9 3/4 alors que la situation prête pas à rire du tout. Même malaise pour moi qui m'attendait à un truc plus léger, genre un gars trop occupé sur son smartphone, jsp. Mais là, clairement c'est triste ce qui se passe. teletactica Je viens d'arriver Inscrit le: 24/6/2016 Envois: 76 Karma: 186 Re: Quand un apprenti sorcier se voit refuser l'entr... Re: Quand un apprenti sorcier se voit refuser l'entr... 0 Content de voir que je ne suis pas le seul à être choqué par le fait que personne ne moufte alors que le gars agonise au pied du mur. spama Je viens d'arriver Inscrit le: 14/4/2015 Envois: 12 Re: Quand un apprenti sorcier se voit refuser l'entr... Re: Quand un apprenti sorcier se voit refuser l'entr... 1 @Koreus Cette vidéo n'a pas sa place sur Koreus.

Comment elle a pu être postée ?? mocsap Je suis accro Inscrit le: 11/4/2017 Envois: 983 Karma: 682 Re: Quand un apprenti sorcier se voit refuser l'entr... Re: Quand un apprenti sorcier se voit refuser l'entr... 0 Moche, on peut enlever cette vidéo d'un cas désespéré? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.