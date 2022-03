Vidéo : Faire du snowboard sur les dunes du Sahara en France Posté par CrazyCow

Vidéo filmée hier, du sable du Sahara que les vents ont transporté jusqu'ici dans les montagnes enneigées des Pyrénées. Un paysage surréaliste !



Vidéo (40s) : Snowboard sur le sable du Sahara (Hautes-Pyrénées)





Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 922 Karma: 3619 Re: Faire du snowboard sur les dunes du Sahara en France Re: Faire du snowboard sur les dunes du Sahara en France 2 Génial ! On dirait de la semoule sur une omelette norvégienne ! Soyarow Je m'installe Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 151 Karma: 340 Re: Faire du snowboard sur les dunes du Sahara en France Re: Faire du snowboard sur les dunes du Sahara en France 0 C'est ça le réchauffement de la planète ? Soyarow Je m'installe Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 151 Karma: 340 Re: Faire du snowboard sur les dunes du Sahara en France Re: Faire du snowboard sur les dunes du Sahara en France 3

@Bricci

Génial ! On dirait de la semoule sur une omelette norvégienne !

Plutôt un tiramisu ! ludooooo Je suis accro Inscrit le: 5/10/2010 Envois: 1010 Karma: 473 Re: Faire du snowboard sur les dunes du Sahara en France Re: Faire du snowboard sur les dunes du Sahara en France 0 T'as pas intérêt à louper ton arrêt à la fin de la descente j'ai l'impression CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 16501 Karma: 23328 Re: Faire du snowboard sur les dunes du Sahara en France Re: Faire du snowboard sur les dunes du Sahara en France 2 Ça doit quand même bien abimer la planche toutenkway Je viens d'arriver Inscrit le: 27/12/2016 Envois: 38 Karma: 96 En ligne ! Re: Faire du snowboard sur les dunes du Sahara en France Re: Faire du snowboard sur les dunes du Sahara en France 0 @CrazyCow , c'est parfait pour affuter les carres. LugerKain Je viens d'arriver Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 81 Karma: 193 Re: Faire du snowboard sur les dunes du Sahara en France Re: Faire du snowboard sur les dunes du Sahara en France 0 Mon cerveau a vrillé a la vue de la matière o_O Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 159 Karma: 369 Re: Faire du snowboard sur les dunes du Sahara en France Re: Faire du snowboard sur les dunes du Sahara en France 0 Thèse complotiste à venir : il s'agit d'un tiramisu géant. Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 620 Karma: 2086 Re: Faire du snowboard sur les dunes du Sahara en France Re: Faire du snowboard sur les dunes du Sahara en France 0 J'étais sur le même télésiège y a 1 mois, ben c'était beaucoup moins jaune (ceci dit le paysage reste tout aussi beau sans le jaune ^^) ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1621 Karma: 2974 Re: Faire du snowboard sur les dunes du Sahara en France Re: Faire du snowboard sur les dunes du Sahara en France 0

Du sable sur la neige (Arabie saoudite)



