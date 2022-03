Vidéo : Oublier de serrer le frein à main le temps d'ouvrir le portail Posté par -Flo-

Ça lui donne un petit air de Spiderman



Vidéo (38s) : Oubli de frein à main vs Portail





Vidéo : Oublier le frein à main pendant un déménagement Vidéo : Surtout, bien penser à mettre son frein à main ! Icescreem Je viens d'arriver Inscrit le: 31/10/2013 Envois: 49 Re: Oublier de serrer le frein à main le temps d'ouv... 0 Personne pour dire que c'est glauque, qu'il est suicidaire, qu'il est désespéré d'essayer d'arrêter la voiture avec sa seule force, qu'il a peut être des fractures, que c'est pas drôle, qu'il est peut être mort de faim coincé entre les deux voitures, qu'il y a que des pubs de cul ; et que du coup le décalage Superman dans le titre est supermal choisi ? kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2456 Karma: 5289 Re: Oublier de serrer le frein à main le temps d'ouv... 1



Source :



https://www.darwinawards.fr/darwin/darwin?annee=2004



Ca me rappelle un Darwin Awards : la femme conductrice de bus qui a essayé de faire comme le gars...Source : https://www.darwinawards.fr/darwin/darwin?annee=2004 2ième histoire. kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2456 Karma: 5289 Re: Oublier de serrer le frein à main le temps d'ouv... 0

@Icescreem

Personne pour dire que c'est glauque, qu'il est suicidaire, qu'il est désespéré d'essayer d'arrêter la voiture avec sa seule force, qu'il a peut être des fractures, que c'est pas drôle, qu'il est peut être mort de faim coincé entre les deux voitures, qu'il y a que des pubs de cul ; et que du coup le décalage Superman dans le titre est supermal choisi ?



Ca va mieux ?



Citation :Ca va mieux ?Allez ! Va prendre ton choco BN et laisses les commentaires tranquilles, ça va bien se passer. Dudujones Je m'installe Inscrit le: 12/12/2004 Envois: 328 Karma: 271 Re: Oublier de serrer le frein à main le temps d'ouv... 0 A 15s, sa voiture stop contre un panneau, au lieu de laisser le panneau...il l'enlève !! Et pour finir, il refuse que ça voiture vienne en appui sur l'autre, quit à ce coincer les jambes. Y en a qui sont irrécupérable... gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 5685 Karma: 4631 Re: Oublier de serrer le frein à main le temps d'ouv... 0 Encore une voiture mal-éduquée qui ne sait pas rester sage dès qu'on la laisse seule juste un instant. Encore et toujours le manque d'éducation de notre société !