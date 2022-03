Vidéo : Une Tesla Model S s'envole en haut d'une côte (Los Angeles) Posté par THSSS

Lors d'un rassemblement Tesla à Los Angeles, le propriétaire d'une model S a voulu faire son malin



Vidéo (59s) : Tesla Volante





Ce n'est pas le propriétaire qui a fait le coup, c'est une voiture de location et le client s'est fais la malle, la police le recherche activement.

LAPD seeks hit-and-run driver in Tesla jump



LAPD seeks hit-and-run driver in Tesla jump

C'est la première fois que je vois ce genre de saut hors de Midtown Madness ou Driver Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2132 Karma: 3697 Re: Une Tesla Model S s'envole en haut d'une cô... Re: Une Tesla Model S s'envole en haut d'une cô... 2

Ce ne sera pas la première Tesla qui vole…

Ce ne sera pas la première Tesla qui vole… Lolita13ans Je suis accro Inscrit le: 4/1/2013 Envois: 1028 Karma: 235 Re: Une Tesla Model S s'envole en haut d'une cô... Re: Une Tesla Model S s'envole en haut d'une cô... 8 Ce n'est pas le propriétaire qui a fait le coup, c'est une voiture de location et le client s'est fais la malle, la police le recherche activement.



LAPD seeks hit-and-run driver in Tesla jump CoNicoach Je viens d'arriver Inscrit le: 13/8/2013 Envois: 77 Karma: 99 Re: Une Tesla Model S s'envole en haut d'une cô... Re: Une Tesla Model S s'envole en haut d'une cô... 0 Il ne faut pas sous estimer l'accélération d'un modèle S ! LugerKain Je viens d'arriver Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 87 Karma: 196 Re: Une Tesla Model S s'envole en haut d'une cô... Re: Une Tesla Model S s'envole en haut d'une cô... 1 A défaut d'avoir le parachute de série y a les warnings automatiques ^^ zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1063 Karma: 3798 Re: Une Tesla Model S s'envole en haut d'une cô... Re: Une Tesla Model S s'envole en haut d'une cô... 3 Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra les 88 miles/heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2786 Karma: 7143 Re: Une Tesla Model S s'envole en haut d'une cô... Re: Une Tesla Model S s'envole en haut d'une cô... 0 Vous navigateur est trop vieux blahmeuh Je viens d'arriver Inscrit le: 7/10/2021 Envois: 20 Re: Une Tesla Model S s'envole en haut d'une cô... Re: Une Tesla Model S s'envole en haut d'une cô... 1 "Vers l'infini et au-delà" Mykel Je viens d'arriver Inscrit le: 8/10/2019 Envois: 37 Karma: 77 Re: Une Tesla Model S s'envole en haut d'une cô... Re: Une Tesla Model S s'envole en haut d'une cô... 1 Ce n’est pas la puissance qui compte ici mais la vitesse.

Je dis ça comme ça en passant. Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 914 Karma: 1097 Re: Une Tesla Model S s'envole en haut d'une cô... Re: Une Tesla Model S s'envole en haut d'une cô... 2 Ah les jeux des gens riches… c’est quand même autre chose qu’une partie de billes sur l’autoroute! Vulcatrash Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2013 Envois: 2172 Karma: 218 Re: Une Tesla Model S s'envole en haut d'une cô... Re: Une Tesla Model S s'envole en haut d'une cô... 3 @Mykel et selon toi, en passant, grâce à quoi tu atteins une telle vitesse dans une cote monstrueuse ? La ? La pui… ? La puissance oui bien sûr !!!



En Twingo tu n’y serais jamais parvenu car pas assez de puissance donc pas assez de vitesse. CQFD. fabiolerusse Je m'installe Inscrit le: 6/12/2012 Envois: 154 Karma: 164 Re: Une Tesla Model S s'envole en haut d'une cô... Re: Une Tesla Model S s'envole en haut d'une cô... 0 Pas sur que l'assurance prenne en compte les dégats ! Mykel Je viens d'arriver Inscrit le: 8/10/2019 Envois: 37 Karma: 77 Re: Une Tesla Model S s'envole en haut d'une cô... Re: Une Tesla Model S s'envole en haut d'une cô... 0 @Vulcatrash



Non, la puissance ne joue pas de rôle dans la scène présentée.



Une twingo en haute d’une côté descendant à vive allure et continuant sa course à 120km/h peut faire exactement la même chose.



Si maintenant on avait vu que la Tesla démarrait en bas de la côte pour s’élancer en haut de la côte, je te répondrais que oui la puissance joue un rôle dans l’acquisition de la vitesse permettant de s’envoyer en l’air comme cela. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6094 Karma: 5899 Re: Une Tesla Model S s'envole en haut d'une cô... Re: Une Tesla Model S s'envole en haut d'une cô... 1



elle va marcher beaucoup moins bien La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=1631256 elle va marcher beaucoup moins bien Modafoka Je m'installe Inscrit le: 11/2/2016 Envois: 309 Karma: 299 Re: Une Tesla Model S s'envole en haut d'une cô... Re: Une Tesla Model S s'envole en haut d'une cô... 0 Kéké jacky 2.0 LugerKain Je viens d'arriver Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 87 Karma: 196 Re: Une Tesla Model S s'envole en haut d'une cô... Re: Une Tesla Model S s'envole en haut d'une cô... 0 @Vulcatrash

@Mykel



Youpi un combat de coq, allez y je compte les points, 1 - 0 ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1624 Karma: 2981 En ligne ! Re: Une Tesla Model S s'envole en haut d'une cô... Re: Une Tesla Model S s'envole en haut d'une cô... 0 Vous navigateur est trop vieux EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 920 Karma: 834 Re: Une Tesla Model S s'envole en haut d'une cô... Re: Une Tesla Model S s'envole en haut d'une cô... 1 Ça fait 5 minutes que je cherche un truc amusant à dire.



Ça fait 5 minutes que je cherche un truc amusant à dire.

Qu'est ce que je peux être con parfois... AMaXOnline Je viens d'arriver Inscrit le: 16/10/2007 Envois: 38 Karma: 136 En ligne ! Re: Une Tesla Model S s'envole en haut d'une cô... Re: Une Tesla Model S s'envole en haut d'une cô... 0 @EndymionRaul Perso j'avais "ENCULER DE RIRE" histoire de ressortir un vieux truc des cartons