Vidéo : Un minibus arrive à destination en faisant une glissade (Turquie) Posté par THSSS

Mesdames et Messieurs, nous sommes arrivés à destination. La température extérieure est de -23°C et les sacs vomitoires sont à votre disposition à la sortie du bus. Merci d'avoir voyagé avec Safranbolu Bus.



Vidéo (30s) : Un minibus fait une glissade





Auteur Conversation LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5637 Karma: 15320 Re: Un minibus arrive à destination en faisant une glissa... Re: Un minibus arrive à destination en faisant une glissa... 0 Étonnant, leurs arrêts de bus n'ont pas de surélévation pour pouvoir descendre facilement. Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2135 Karma: 3713 Re: Un minibus arrive à destination en faisant une glissa... Re: Un minibus arrive à destination en faisant une glissa... 0

@LeFreund

Étonnant, leurs arrêts de bus n'ont pas de surélévation pour pouvoir descendre facilement.

Et en plus, ils ne pivotent pas pour se coller au bus. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2788 Karma: 7146 Re: Un minibus arrive à destination en faisant une glissa... Re: Un minibus arrive à destination en faisant une glissa... 0 il n'en rate pas une ce pitivier ! mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 6500 Karma: 2365 Re: Un minibus arrive à destination en faisant une glissa... Re: Un minibus arrive à destination en faisant une glissa... 0 Grosse déception du chauffeur et des passagers pour ne pas avoir fini cela en parallèle avec le trottoire... zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1066 Karma: 3810 Re: Un minibus arrive à destination en faisant une glissa... Re: Un minibus arrive à destination en faisant une glissa... 1 C'est ce que je disais sur la vidéo des chiens russes: tant que la Russie m'offrira des vidéos comme comme ci, les russes seront mes amis Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 161 Karma: 371 Re: Un minibus arrive à destination en faisant une glissa... Re: Un minibus arrive à destination en faisant une glissa... 0 Tout ça pour aller faire ses courses chez Carrefour. Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 33519 Karma: 11376 En ligne ! Re: Un minibus arrive à destination en faisant une glissa... Re: Un minibus arrive à destination en faisant une glissa... 1 Vous navigateur est trop vieux MAC_Ak Je m'installe Inscrit le: 4/4/2016 Envois: 307 Karma: 1321 En ligne ! Re: Un minibus arrive à destination en faisant une glissa... Re: Un minibus arrive à destination en faisant une glissa... 0

@zoneh

C'est ce que je disais sur la vidéo des chiens russes: tant que la Russie m'offrira des vidéos comme comme ci, les russes seront mes amis ;-)

Les russes de Turquie, ce sont les pires.