Vidéo : Un cycliste marche à côté de son vélo pour éviter une flaque d'eau Posté par THSSS

Un cycliste marche à côté de son vélo pour ne pas se mouiller les pieds. Spider-Cycliste ?





Vidéo (10s) : Un cycliste évite une flaque d'eau





Auteur Conversation djidi0406 Je viens d'arriver Inscrit le: 4/2/2010 Envois: 21 En ligne ! Re: Un cycliste marche à côté de son vélo pour éviter une... Re: Un cycliste marche à côté de son vélo pour éviter une... 0 et sinon rouler, assis sur le vélo, ça fonctionne aussi, non ? Gyeongri 1 Kilo de plus Inscrit le: 7/2/2017 Envois: 1024 Karma: 1258 En ligne ! Re: Un cycliste marche à côté de son vélo pour éviter une... Re: Un cycliste marche à côté de son vélo pour éviter une... 0

@djidi0406

et sinon rouler, assis sur le vélo, ça fonctionne aussi, non ?



Tu dois pas faire du vélo très souvent toi. :p



En fait, quand tu roules dans une flaque, surtout quand tu n'as pas de garde-boue comme ça semble être le cas ici, tu te prends plein d'eau (et de boue) dans les chaussures, les jambes, et le dos (roue arrière).



Le vélo a l'air pas mal chargé en plus avec ce gros sac. Pas sûre donc qu'il puisse rouler avec. Citation :Tu dois pas faire du vélo très souvent toi. :pEn fait, quand tu roules dans une flaque, surtout quand tu n'as pas de garde-boue comme ça semble être le cas ici, tu te prends plein d'eau (et de boue) dans les chaussures, les jambes, et le dos (roue arrière).Le vélo a l'air pas mal chargé en plus avec ce gros sac. Pas sûre donc qu'il puisse rouler avec. Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2136 Karma: 3719 Re: Un cycliste marche à côté de son vélo pour éviter une... Re: Un cycliste marche à côté de son vélo pour éviter une... 1 Peut-être qu'il y a un hippopotame dans la flaque. Soyarow Je m'installe Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 156 Karma: 352 Re: Un cycliste marche à côté de son vélo pour éviter une... Re: Un cycliste marche à côté de son vélo pour éviter une... 0 Rassurez-moi,

Les pavés posés au milieu de la flaque, c'est bien pour éviter de faire Ce qu'il vient de faire ? Nertios Je m'installe Inscrit le: 20/5/2010 Envois: 115 Karma: 283 Re: Un cycliste marche à côté de son vélo pour éviter une... Re: Un cycliste marche à côté de son vélo pour éviter une... 0 Mais il n'y a pas de chute à cette histoire ?