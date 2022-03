Vidéo : Un homme roule vite avec un gyroroue Posté par Skwatek

Un homme roule vite avec son gyroroue dans les rues de Sutton, en Angleterre. Mieux vaut ne pas chuter !







Vidéo (24s) : Rouler vite avec un gyroroue





Vidéo : Rouler à 70 km/h en gyroroue Vidéo : Coupe-bordure avec un gyropode Vidéo : Faceplant en Segway Source : Forum

zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1070 Karma: 3814 Re: Un homme roule vite avec un gyroroue 4 Si il provoque un accident, pourra-t-on dire que c'est la faute du demi-motard??? CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 16538 Karma: 23388 Re: Un homme roule vite avec un gyroroue 2 Avec le petit saut pour remonter sur le trottoir ! C'est dangereux pour lui et les passants, mais il est doué. Mandryk Je suis accro Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 874 Karma: 1058 Re: Un homme roule vite avec un gyroroue 0 J'espérais qu'il se vautre... Non, c'est pas méchant de souhaiter qu'un con pareil se ramasse seul sans provoquer d'accident ou sans faire de victimes. Snorri Je viens d'arriver Inscrit le: 16/11/2013 Envois: 84 Karma: 235 Re: Un homme roule vite avec un gyroroue 1 La gyroroue c'est super cool a pratiquer, je le recommande a tout le monde.

Par contre pas a cette vitesse sur un trottoir et pas sans protections, ca vas vite de se manger le sol,même a 30kmh on peut se faire bien mal, la plupart des wheelers avec des grosses machines sont bien plus prévoyants ..... bon .... je suppose que ca viendra apres son premier gros crash. zorgOne Je viens d'arriver Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 23 En ligne ! Re: Un homme roule vite avec un gyroroue Re: Un homme roule vite avec un gyroroue 0 he wants his requiem ?



Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6099 Karma: 5905 En ligne ! Re: Un homme roule vite avec un gyroroue Re: Un homme roule vite avec un gyroroue 0 Snorri

" je suppose que ca viendra apres son premier gros crash. "

Ou pas si c'est le bon.

https://www.tf1info.fr/societe/les-accidents-de-trottinettes-electriques-sont-ils-en-hausse-2201954.html

Trotinettes électriques: même combat. " je suppose que ca viendra apres son premier gros crash. "Ou pas si c'est le bon.Trotinettes électriques: même combat. Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2392 Karma: 3050 En ligne ! Re: Un homme roule vite avec un gyroroue Re: Un homme roule vite avec un gyroroue 0



Mains dans les poches, il remontait une rue à vive allure, quand sa roue s'est bloquée toute seule.

Je suis resté jusqu'à l'arrivée des pompiers.

Le bas de son visage était complètement déchiré.

Il portait une espèce de K-way avait fondu côté droit, on voyait le K-way et sa peau se mélanger.

Et évidemment, gros trauma crânien.

Je me souviens que j'avais pas manger le soir en rentrant.



J'en ai vu un se crouter au tout début de l'arrivée des monopods.Mains dans les poches, il remontait une rue à vive allure, quand sa roue s'est bloquée toute seule.Je suis resté jusqu'à l'arrivée des pompiers.Le bas de son visage était complètement déchiré.Il portait une espèce de K-way avait fondu côté droit, on voyait le K-way et sa peau se mélanger.Et évidemment, gros trauma crânien.Je me souviens que j'avais pas manger le soir en rentrant.Et lui allait beaucoup moins vite que celui de la vidéo.