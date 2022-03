Vidéo : Comment séparer un homme et une femme pendant une bagarre Posté par THSSS

Une personne intervient pour séparer un homme et une femme pendant une bagarre.



Vidéo (27s) : Séparer un homme et une femme pendant une bagarre





Auteur Conversation fadrien Je viens d'arriver Inscrit le: 7/10/2011 Envois: 46 Karma: 61 Re: Comment séparer un homme et une femme pendant une bag... Re: Comment séparer un homme et une femme pendant une bag... 5 Il prend les choses en mains tout simplement zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1076 Karma: 3880 Re: Comment séparer un homme et une femme pendant une bag... Re: Comment séparer un homme et une femme pendant une bag... 2 La tête des autres: "alors infidèle, on s'en va sans dire aurevoir?" zorgOne Je viens d'arriver Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 27 Re: Comment séparer un homme et une femme pendant une bag... Re: Comment séparer un homme et une femme pendant une bag... 3 J'ai entendu ça au début de la vidéo

EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 942 Karma: 835 Re: Comment séparer un homme et une femme pendant une bag... Re: Comment séparer un homme et une femme pendant une bag... 1 On fait bien ça aux hommes, alors pourquoi pas aux femmes ?



Moi je dit, vive l'égalité. Hightonian Je m'installe Inscrit le: 30/5/2017 Envois: 104 Karma: 168 Re: Comment séparer un homme et une femme pendant une bag... Re: Comment séparer un homme et une femme pendant une bag... 0 Ce genre de sketch n'est plus faisable en Europe, culture du viol toussa... dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2791 Karma: 7180 Re: Comment séparer un homme et une femme pendant une bag... Re: Comment séparer un homme et une femme pendant une bag... 0 et si ça servait à ça en fait !!!???



m'enfin pas que ... zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1076 Karma: 3880 Re: Comment séparer un homme et une femme pendant une bag... Re: Comment séparer un homme et une femme pendant une bag... 3

@Hightonian

Ce genre de sketch n'est plus faisable en Europe, culture du viol toussa...

qu'est ce qui te dit que ce n'est pas en Europe?

GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1215 Karma: 1873 En ligne ! Re: Comment séparer un homme et une femme pendant une bag... Re: Comment séparer un homme et une femme pendant une bag... 0 j'attendais que les mecs passent 1 à 1 en tant que contradicteur puis repousseur. Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 77987 Karma: 6921 En ligne ! Re: Comment séparer un homme et une femme pendant une bag... Re: Comment séparer un homme et une femme pendant une bag... 0 En tout cas ça aura rapidement calmé le mec qui était impliqué dans cette bagarre.