Vidéo : Une fille fait tomber sa grand-mère avec un filtre Instagram Posté par Surzurois

Une jeune fille s'amuse avec un filtre vidéo Instagram et embarque sa grand-mère qui est alors perturbée par le filtre et finit par tomber.







Vidéo (15s) : Un filtre Instagram renversant





mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 6520 Karma: 2410 Re: Une fille fait tomber sa grand-mère avec un filtre In... Re: Une fille fait tomber sa grand-mère avec un filtre In... 0 Trouvez l'image réelle de quand elle tombe ^^ aureyoboss Je viens d'arriver Inscrit le: 15/9/2016 Envois: 20 Karma: 74 En ligne ! Re: Une fille fait tomber sa grand-mère avec un filtre In... Re: Une fille fait tomber sa grand-mère avec un filtre In... 0 Renversant... Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 140 Karma: 586 En ligne ! Re: Une fille fait tomber sa grand-mère avec un filtre In... Re: Une fille fait tomber sa grand-mère avec un filtre In... 0

Si on regarde bien à la 8e seconde, l'effet n'arrive même plus à dépasser la chute de la grand mère, et ce n'est plus l'effet qu'on voit, mais bien la chute! Comme quoi le filtre est bien fait!!