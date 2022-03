Vidéo : Un bidon d'huile de moteur en larmes Posté par -Flo-

Ce bidon d'huile de moteur est inconsolable.



Vidéo (6s) : Huile de moteur inconsolable





Auteur Conversation zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1082 Karma: 3960 Re: Un bidon d'huile de moteur en larmes Re: Un bidon d'huile de moteur en larmes 5 J'ai honte, mais j'ai ri devant cette vidéo bidon! zorgOne Je viens d'arriver Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 32 Karma: 79 Re: Un bidon d'huile de moteur en larmes Re: Un bidon d'huile de moteur en larmes 0



Ecoute petit homme… dans la vie faut que sa glisse ! Ecoute petit homme… dans la vie faut que sa glisse ! Olyer Je masterise ! Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 2583 Karma: 2864 En ligne ! Re: Un bidon d'huile de moteur en larmes Re: Un bidon d'huile de moteur en larmes 0

@zoneh

J'ai honte, mais j'ai ri devant cette vidéo bidon!



les humains pleurent de l'eau, peuvent générer du sperme et se nourrir d'huile

les robots pleurent de l'huile, peuvent générer de l'eau et se



