Vidéo : Un combat de voitures radiocommandées sur une plateforme Posté par THSSS

La voiture qui reste le plus longtemps sur la plateforme remporte la partie.



Vidéo (1mn24s) : Combat de voitures RC sur une plateforme





Auteur Conversation LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5645 Karma: 15347 En ligne ! Re: Un combat de voitures radiocommandées sur une platefo... Re: Un combat de voitures radiocommandées sur une platefo... 2 Excellente idée! Et surtout moins polluant que les combats de monster trucks! tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2496 Karma: 3578 Re: Un combat de voitures radiocommandées sur une platefo... Re: Un combat de voitures radiocommandées sur une platefo... 1 j'adore, c'est fun, on ce marre et ça coute pas un bras. Vivement que ça devienne un sport olympique ! Pacolito Je suis accro Inscrit le: 11/10/2009 Envois: 844 Karma: 819 Re: Un combat de voitures radiocommandées sur une platefo... Re: Un combat de voitures radiocommandées sur une platefo... 0 ça ressemble un peu à la place de l'étoile à 17H zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1084 Karma: 3974 Re: Un combat de voitures radiocommandées sur une platefo... Re: Un combat de voitures radiocommandées sur une platefo... 5

hey les plus anciens: vous vous souvenez de ça? dylsexique Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 2062 Karma: 7568 Re: Un combat de voitures radiocommandées sur une platefo... Re: Un combat de voitures radiocommandées sur une platefo... 0 Ca se voit depuis le début que le beige est celui qui a le mieux compris comment jouer Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 141 Karma: 587 Re: Un combat de voitures radiocommandées sur une platefo... Re: Un combat de voitures radiocommandées sur une platefo... 1

@zoneh

hey les plus anciens: vous vous souvenez de ça?





tellement ca! Destruction Derby (le 2 non?)



D'ailleurs quelqu'un a déjà retrouvé ce jeu sur une plateforme de jeu flash ou autre? Citation :tellement ca! Destruction Derby (le 2 non?)D'ailleurs quelqu'un a déjà retrouvé ce jeu sur une plateforme de jeu flash ou autre? zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1084 Karma: 3974 Re: Un combat de voitures radiocommandées sur une platefo... Re: Un combat de voitures radiocommandées sur une platefo... 0 @Tempo123 oui c'est ça!!! gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 5749 Karma: 4657 En ligne ! Re: Un combat de voitures radiocommandées sur une platefo... Re: Un combat de voitures radiocommandées sur une platefo... 0 j'avais parié sur la rouge.