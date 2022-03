Vidéo : Des automobilistes franchissent un champ de mines antichars (Ukraine) Posté par -Flo-

Des automobilistes franchissent un champ de mines antichars déposées sur une route près de Borodianka, en Ukraine. Apprécions au passage la très grande confiance de celui qui filme envers la qualité de conduite de ses compatriotes.





Vidéo (1mn30s) : Automobilistes vs Mines antichars (Ukraine)





Sur le même sujet :

Vidéo : Des chars russes traversent devant un train (Ukraine) Vidéo : Un automobiliste sous les bombes à Kharkiv (Ukraine) Vidéo : Une roquette russe se plante sans exploser (Ukraine) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 16561 Karma: 23459 Re: Des automobilistes franchissent un champ de mines ant... 5 Vous navigateur est trop vieux

14 commentaires Auteur Conversation Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5358 Karma: 8093 Re: Des automobilistes franchissent un champ de mines ant... Re: Des automobilistes franchissent un champ de mines ant... 4 J aurais jamais osé!! tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2499 Karma: 3590 En ligne ! Re: Des automobilistes franchissent un champ de mines ant... Re: Des automobilistes franchissent un champ de mines ant... 2 j'ai ptère une question conne mais elles sont juste posé? Parce que je sais pas mais bon le tank arrive, le mec déplace les mines et voila non? CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 16561 Karma: 23459 Re: Des automobilistes franchissent un champ de mines ant... Re: Des automobilistes franchissent un champ de mines ant... 5 Vous navigateur est trop vieux odyxo Je suis accro Inscrit le: 5/6/2008 Envois: 1524 Karma: 1527 Re: Des automobilistes franchissent un champ de mines ant... Re: Des automobilistes franchissent un champ de mines ant... 2 le permis de conduire en France : ne franchit pas la ligne

le permis de conduire en Ukraine : ne franchit pas le mine Dagla Je suis accro Inscrit le: 2/3/2014 Envois: 1620 Karma: 349 Re: Des automobilistes franchissent un champ de mines ant... Re: Des automobilistes franchissent un champ de mines ant... 2 @tryfax oui c'est un peu ça ... les mines anti char, tu as pas trop de piège dessus (contrairement aux anti perso). Après là c'est de la dissuasion pure vue le placement. cela dit même si tu sais que ça te pète pas à la tronche ... es que tu vas essayer de la déplacer quand même ? Une mine anti char , tu peux sauter dessus à pied joint qu'elle explosera pas non plus mais es ce que tu le feras pour autant ? perso non et pourtant j'en ai vue des modèles de mine différentes. Perso ça me fait halluciner qu'ils utilisent cette merde. Le premier taré peut en ramasser une ou deux et les foutres sur une route sous un journal ou un tas de feuille carton. Après une opex, si il y a bien un truc que tu fais plus en voiture, c'est rouler sur quoi que ce soit d'inhabituelle. nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 748 Karma: 1721 Re: Des automobilistes franchissent un champ de mines ant... Re: Des automobilistes franchissent un champ de mines ant... 0 C'est un peu inconscient de leur part car il me semble que rouler sur une mine c'est suspension de permis. roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1254 Karma: 3679 En ligne ! Re: Des automobilistes franchissent un champ de mines ant... Re: Des automobilistes franchissent un champ de mines ant... 0 Personne pour lancer un bout de bois ou un roché dessus pour tout déclancher ?

Si ça se trouve c'est juste des couvercles en plastiques ^^' Tophus Je suis accro Inscrit le: 1/3/2012 Envois: 720 Karma: 476 Re: Des automobilistes franchissent un champ de mines ant... Re: Des automobilistes franchissent un champ de mines ant... 1 C'est joueur quand on voit la puissance:





Explosion d'une mine Anti-char allemande (Tellermine 43) - plage d'Omaha Beach



Il aurait peut etre été moins dangereux de les déplacer avec un balais avec de passer ? -Flo- Kolossal Inscrit le: 8/1/2005 Envois: 13677 Karma: 8933 Re: Des automobilistes franchissent un champ de mines ant... Re: Des automobilistes franchissent un champ de mines ant... 0

@tryfax a écrit:

j'ai ptère une question conne mais elles sont juste posé? Parce que je sais pas mais bon le tank arrive, le mec déplace les mines et voila non?





Il existe des mines munies de dispositifs qui les font exploser dès lors qu'on essaie de les déplacer :



« An anti-tank mine with an anti-handling device fitted is almost guaranteed to detonate if it is lifted/overturned, because it is specifically designed to do so. [...]

Not all munitions will have an anti-handling device. Perhaps one in ten antitank mines in a large defensive minefield will have boobytrap firing devices screwed into their secondary fuze wells. »



Perso je ne le tenterais donc pas. Citation :Il existe des mines munies de dispositifs qui les font exploser dès lors qu'on essaie de les déplacer : https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-handling_device Perso je ne le tenterais donc pas. guizmof Je viens d'arriver Inscrit le: 12/1/2017 Envois: 32 Re: Des automobilistes franchissent un champ de mines ant... Re: Des automobilistes franchissent un champ de mines ant... 0 @tryfax Un ptit coup de balais et hop c'est reparti.



Blague à part je crois que ça se déplace pas si facilement que ça. Mais surtout si un convoi arrive ça le stop et le rend vulnérable pour des frapppes aériennes ou embuscade. zorgOne Je viens d'arriver Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 40 Karma: 81 En ligne ! Re: Des automobilistes franchissent un champ de mines ant... Re: Des automobilistes franchissent un champ de mines ant... 2 Salamafet Je m'installe Inscrit le: 19/7/2011 Envois: 138 Karma: 295 Re: Des automobilistes franchissent un champ de mines ant... Re: Des automobilistes franchissent un champ de mines ant... 0 Je pense que la personne qui filme, guide les personnes pour passer correctement. EmpereurZorg Je viens d'arriver Inscrit le: 1/4/2012 Envois: 98 Karma: 246 En ligne ! Re: Des automobilistes franchissent un champ de mines ant... Re: Des automobilistes franchissent un champ de mines ant... 1

@Tophus

Il aurait peut etre été moins dangereux de les déplacer avec un balais avec de passer ?



Je viens enfin de comprendre à quoi servait ce truc...

Vous navigateur est trop vieux Citation :Je viens enfin de comprendre à quoi servait ce truc... zorgOne Je viens d'arriver Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 40 Karma: 81 En ligne ! Re: Des automobilistes franchissent un champ de mines ant... Re: Des automobilistes franchissent un champ de mines ant... 0 @EmpereurZorg ahah +1

Ils auraient pu ranger. Ça perturbe la circulation...



(Même si on en rit par gène quelque part, soutien total et énorme pensées à la population) Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.