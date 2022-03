Vidéo : Un bateau sous un pont pendant une marée montante Posté par Koreus

Un bateau essaie de passer sous un pont pendant une marrée montante à St. Petersburg, en Floride. Passera ? Passera pas ?



Vidéo (49s) : Bateau sous un pont vs Marée montante





Sur le même sujet :

Vidéo : Un homme vole un yacht et percute plusieurs bateaux Vidéo : Le Loire Princesse essaie de passer sous le Pont Général Audibert (Nantes) Vidéo : Naviguer à dos de baleine Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation zorgOne Je viens d'arriver Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 40 Karma: 81 Re: Un bateau sous un pont pendant une marée montante Re: Un bateau sous un pont pendant une marée montante 0 GG, je n'y ait pas cru Darius Je viens d'arriver Inscrit le: 23/11/2014 Envois: 28 Karma: 86 Re: Un bateau sous un pont pendant une marée montante Re: Un bateau sous un pont pendant une marée montante 2 Qui n'a pas baissé la tête pendant la video ? Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 12459 Karma: 8899 Re: Un bateau sous un pont pendant une marée montante Re: Un bateau sous un pont pendant une marée montante 1 J'ai aussi baissé la tête. Yazguen Kodak Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 13459 Karma: 13264 Re: Un bateau sous un pont pendant une marée montante Re: Un bateau sous un pont pendant une marée montante 1 Darius

Baissé la tête mais également retenu mon souffle comme un con Baissé la tête mais également retenu mon souffle comme un con Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 144 Karma: 590 Re: Un bateau sous un pont pendant une marée montante Re: Un bateau sous un pont pendant une marée montante 0 ville côtière de St. Petersburg, en Floride



J'ai bugué sur la description. Citation :J'ai bugué sur la description. Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 408 Karma: 1550 Re: Un bateau sous un pont pendant une marée montante Re: Un bateau sous un pont pendant une marée montante 1 Bordel les russes ont déjà envahi les USA !!!



Putain de bolcheviks Gustavitch Je m'installe Inscrit le: 17/1/2014 Envois: 382 Karma: 799 En ligne ! Re: Un bateau sous un pont pendant une marée montante Re: Un bateau sous un pont pendant une marée montante 0

@Kwisatz

Bordel les russes ont déjà envahi les USA !!!



Putain de bolcheviks



XD



Et il y a même un Moscow dans l'Idaho ! Ils n'ont pas perdu de temps ! Citation :XDEt il y a même un Moscow dans l'Idaho ! Ils n'ont pas perdu de temps ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.