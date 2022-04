Vidéo : Un créneau difficile avec une voiture sans permis Citroën Ami Posté par THSSS

Quand le rayon de braquage d'une voiture n'est pas suffisant pour pouvoir se garer en créneau...







Vidéo (1mn57s) : Créneau difficile avec une Citroën Ami





Auteur Conversation bilou001 Je m'installe Inscrit le: 24/11/2013 Envois: 498 Karma: 596 Re: Un créneau difficile avec une voiture sans permis Cit... Re: Un créneau difficile avec une voiture sans permis Cit... 1 sans permis ok, mais il n'y a même pas un petit examen/tutoriel de base ? Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 918 Karma: 1101 Re: Un créneau difficile avec une voiture sans permis Cit... Re: Un créneau difficile avec une voiture sans permis Cit... 0 À la base c'est une plaie ces "voitures", et le côté "sans permis" ne fait que rajouter des problèmes Huceval Je suis accro Inscrit le: 17/6/2008 Envois: 1314 Karma: 475 En ligne ! Re: Un créneau difficile avec une voiture sans permis Cit... Re: Un créneau difficile avec une voiture sans permis Cit... 2 Vu le poids et la taille du machin tu la soulève et tu la pose dans la place et c'est réglé



@bilou001 Il me semble que ça se conduit avec un BSR, donc quand on apprend a conduire un deux roues, c'est rare qu'on fasse des créneaux gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 5771 Karma: 4665 Re: Un créneau difficile avec une voiture sans permis Cit... Re: Un créneau difficile avec une voiture sans permis Cit... 1 On ne peut pas tout apprendre aux gens, il y a aussi un minimum de logique à avoir.

Et les jouets qu'on a eu durant l'enfance, aident aussi. corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1578 Karma: 4370 Re: Un créneau difficile avec une voiture sans permis Cit... Re: Un créneau difficile avec une voiture sans permis Cit... 3 Je ne comprends pas pourquoi les voitures sans permis existent.

Le permis de conduire sert à éviter que des personnes dangereuses ne menacent la vie d'autrui.



Si quelqu'un roule sans permis, la sanction est très dissuasive :

D'après l'article L.221-2 du code de la route, conduire sans être titulaire du permis de conduire peut entraîner une amende allant jusqu'à 15 000€ et une peine de prison de 1 an.

Mais par contre, dans une voiture sans permis, on lui dit juste "fais attention LOL".



Je trouve que ça n'a aucun sens.





EDIT : d'après mes recherches, pour conduire ça, il faut avoir le BSR, mais seulement si vous êtes né après 1988.

Si vous êtes né avant 1988, vous n'avez pas besoin d'un BSR, vous pourrez toujours conduire ce véhicule.

Drôles de lois... Schlawiner Je viens d'arriver Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 92 Karma: 97 Re: Un créneau difficile avec une voiture sans permis Cit... Re: Un créneau difficile avec une voiture sans permis Cit... 1 100% d'accord pour dire que ce genre de voiture n'a aucun sens.



Enfin, disons que ça n'en a aucun niveau sécurité routière.

Ces "voitures" n'existent que pour des motifs économiques: permettre aux gens d'aller bosser, payer une assurance, payer le carburant, etc... Bref, c'est un moyen trouvé par l'Etat pour que même un automobiliste/vache-à-lait à l'arrêt continue de faire tourner la machine économique.



Par contre, je trouve ça tout de même scandaleux: ces voitures sont un danger, et c'est ça qui devrait primer. Rien d'autre. Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 820 Karma: 1519 En ligne ! Re: Un créneau difficile avec une voiture sans permis Cit... Re: Un créneau difficile avec une voiture sans permis Cit... 0 En pratique, ces voitures ne génèrent pas proportionnellement plus d'accidents que les autres voitures ...

Mais pas moins non plus.



