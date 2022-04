Vidéo : La démolition presque contrôlée d'une cimenterie à Taiwan Posté par -Flo-

À Taïwan, la démolition d'une tour dans une cimenterie ne se passe pas comme prévue.



Vidéo (1mn2s) : Démolition d'une cimenterie (Fail)





Sur le même sujet :

Vidéo : Un match de foot pendant la démolition de 4 tours de refroidissement Vidéo : Une boule de démolition renverse une voiture Vidéo : Garer sa voiture au mauvais endroit Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5656 Karma: 15366 En ligne ! Re: La démolition presque contrôlée d'une cimenterie... Re: La démolition presque contrôlée d'une cimenterie... 0 Miley Cyrus aurait mieux fait, j'en suis sûr!

Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 624 Karma: 2094 Re: La démolition presque contrôlée d'une cimenterie... Re: La démolition presque contrôlée d'une cimenterie... 2

On se fout déjà de la gueule des mecs qui font tomber des arbres sur leur baraque, mais là on est encore un cran au dessus Je me demande quand même à quel moment tu peux envisager de détruire une tour de cette taille sans avoir réfléchi à l'avance de comment la faire tomber du bon côté...On se fout déjà de la gueule des mecs qui font tomber des arbres sur leur baraque, mais là on est encore un cran au dessus Lebriking Je viens d'arriver Inscrit le: 24/4/2012 Envois: 14 Re: La démolition presque contrôlée d'une cimenterie... Re: La démolition presque contrôlée d'une cimenterie... 0 Toute personne ayant joué aux Kaplas sait que ca ne peut pas bien terminer! Dudujones Je m'installe Inscrit le: 12/12/2004 Envois: 331 Karma: 293 Re: La démolition presque contrôlée d'une cimenterie... Re: La démolition presque contrôlée d'une cimenterie... 1 Framby

-"Patron, on a le devis de l'entreprise Pro à 20 000$ avec des explosifs et le devis de l'entreprise Régis à 2000$ avec une boule de démolition, vous choisissez lequel ?"

-"Bah Régis, évidemment ! ça va bien ce passer et on fera des économies !"

-"Patron, on a le devis de l'entreprise Pro à 20 000$ avec des explosifs et le devis de l'entreprise Régis à 2000$ avec une boule de démolition, vous choisissez lequel ?"-"Bah Régis, évidemment ! ça va bien ce passer et on fera des économies !" Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 146 Karma: 594 Re: La démolition presque contrôlée d'une cimenterie... Re: La démolition presque contrôlée d'une cimenterie... 1 Comme quoi les câbles qui retiennent la tour pour qu'elle tombe du bon côté ne servent vraiment à rien! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.