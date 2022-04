Vidéo : Un livreur Amazon fait une livraison tout en délicatesse Posté par Olyer

Aux États-Unis, un livreur Amazon fait une livraison tout en délicatesse.



Vidéo (1mn8s) : La délicatesse d'un livreur Amazon





LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5659 Karma: 15368 Re: Un livreur Amazon fait une livraison tout en délicate... Re: Un livreur Amazon fait une livraison tout en délicate... 1 Il faut espérer qu'il y avait des minéraux dans le colis :

Mopimoi Je suis accro Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 555 Karma: 3269 Re: Un livreur Amazon fait une livraison tout en délicate... Re: Un livreur Amazon fait une livraison tout en délicate... 2 Je pensais fortement que le chien aller lever la patte pour finir le travail Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 934 Karma: 3693 En ligne ! Re: Un livreur Amazon fait une livraison tout en délicate... Re: Un livreur Amazon fait une livraison tout en délicate... 0



Petite compil' de ses potes : A inscrire dans la série "pas mon boulot" ou "not my job" awards, ou carrément "balek" !Petite compil' de ses potes : https://digitalsynopsis.com/buzz/not-my-job-funny-pics/ ludooooo Je suis accro Inscrit le: 5/10/2010 Envois: 1012 Karma: 477 Re: Un livreur Amazon fait une livraison tout en délicate... Re: Un livreur Amazon fait une livraison tout en délicate... 0 La livraison de colis aux U.S, c'est vraiment un soucis, non ?

Je ne vis pas la-bas et j'ignore si c'est une situation marginale (tu me diras, vu la taille du pays et le nombre d'habitants, ca reste "marginale") ou si c'est vraiment un problème récurrent, entre les livreurs m'en foutistes et les vols sur le paillasson... PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 792 Karma: 1069 Re: Un livreur Amazon fait une livraison tout en délicate... Re: Un livreur Amazon fait une livraison tout en délicate... 0 Même le chien, en voyant les colis jetés par terre, semble se demander la raison de ce comportement. De là à dire que ce chien est moins con que le livreur, oserais-je franchir le pas ? Piketak Je viens d'arriver Inscrit le: 19/10/2018 Envois: 25 Karma: 133 Re: Un livreur Amazon fait une livraison tout en délicate... Re: Un livreur Amazon fait une livraison tout en délicate... 1 Calmez vous ! c'est surement une demande du client. Ils sont très appliqués chez Amazon yautja87 Je m'installe Inscrit le: 3/9/2015 Envois: 431 Karma: 554 Re: Un livreur Amazon fait une livraison tout en délicate... Re: Un livreur Amazon fait une livraison tout en délicate... 2 J'imagine que c'est la présence du chien qui lui fait jeter les colis par la fenêtre, et je peux le comprendre: Je vais de ferme en ferme pour le boulot et des fois avec certains chiens je reste sur mes gardes ! Mais je suis relax et pas vraiment craintif donc ça se passe toujours bien.



J'ai jamais compris comment tu peux être livreur / facteur et avoir peur des chiens ! kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2469 Karma: 5314 Re: Un livreur Amazon fait une livraison tout en délicate... Re: Un livreur Amazon fait une livraison tout en délicate... 0

@Mopimoi

Je pensais fortement que le chien aller lever la patte pour finir le travail



Perso, je pensais qu'il allait faire un "Finish him" en roulant sur le colis en partant... Citation :Perso, je pensais qu'il allait faire un "Finish him" en roulant sur le colis en partant... Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2698 Karma: 1292 Re: Un livreur Amazon fait une livraison tout en délicate... Re: Un livreur Amazon fait une livraison tout en délicate... 0 Non mais quel connard EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 948 Karma: 838 Re: Un livreur Amazon fait une livraison tout en délicate... Re: Un livreur Amazon fait une livraison tout en délicate... 0

@ludooooo

La livraison de colis aux U.S, c'est vraiment un soucis, non ?

Je ne vis pas la-bas et j'ignore si c'est une situation marginale (tu me diras, vu la taille du pays et le nombre d'habitants, ca reste "marginale") ou si c'est vraiment un problème récurrent, entre les livreurs m'en foutistes et les vols sur le paillasson...



Parce que tu penses que le problème n'est qu'aux États Unis ? Chez moi les livreurs ne se présentent même pas une fois sur deux. Et pour le jet de colis, c'est la même chose. Citation :Parce que tu penses que le problème n'est qu'aux États Unis ? Chez moi les livreurs ne se présentent même pas une fois sur deux. Et pour le jet de colis, c'est la même chose. Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 33629 Karma: 11460 En ligne ! Re: Un livreur Amazon fait une livraison tout en délicate... Re: Un livreur Amazon fait une livraison tout en délicate... 0 Vous navigateur est trop vieux



nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 749 Karma: 1725 Re: Un livreur Amazon fait une livraison tout en délicate... Re: Un livreur Amazon fait une livraison tout en délicate... 0 Même Ace Ventura aurait pas osé