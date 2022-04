Vidéo : Amarrage d'un bateau sous un pont basculant Posté par THSSS

Malgré les panneaux d'avertissement et d'interdiction, un bateau s'amarre sous un pont basculant. Puis c'est le drame !







Vidéo (48s) : Amarrage sous un pont basculant





Auteur Conversation CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 16573 Karma: 23496 Re: Amarrage d'un bateau sous un pont basculant Re: Amarrage d'un bateau sous un pont basculant 0 Ceux qui filment n'ont pas l'air plus inquiets que ça ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1632 Karma: 2989 En ligne ! Re: Amarrage d'un bateau sous un pont basculant Re: Amarrage d'un bateau sous un pont basculant 1

@CrazyCow

Ceux qui filment n'ont pas l'air plus inquiets que ça

évidemment, ils sont coincés sous l'autre moitie depuis plusieurs heures... Ils savent qu'ils ne risquent pas grand chose Citation :évidemment, ils sont coincés sous l'autre moitie depuis plusieurs heures... Ils savent qu'ils ne risquent pas grand chose Chtinorf Je m'installe Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 111 Re: Amarrage d'un bateau sous un pont basculant Re: Amarrage d'un bateau sous un pont basculant 2 Je saute, je saute pas ? allez on reste sur le bateau pour sauver l'apéro ! Skwatek Koreus Addict Inscrit le: 26/11/2005 Envois: 45614 Karma: 23269 En ligne ! Re: Amarrage d'un bateau sous un pont basculant Re: Amarrage d'un bateau sous un pont basculant 0 @Chtinorf : L’illustration de la définition du mot « Courage » ! Speedball Je m'installe Inscrit le: 10/11/2013 Envois: 332 Karma: 192 En ligne ! Re: Amarrage d'un bateau sous un pont basculant Re: Amarrage d'un bateau sous un pont basculant 0 Chez moi la vidéo ne marche pas. Je vois simplement une sorte de barque soulevée de 15cm puis retomber dans l'eau. Si quelqu'un peut m'expliquer comment voir la vidéo dramatique? Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2409 Karma: 3075 En ligne ! Re: Amarrage d'un bateau sous un pont basculant Re: Amarrage d'un bateau sous un pont basculant 0 Eh les gars, il pleut, on va se mettre sous ce pont.

Eh, il y a un panneau Interdit d'amarrer.

Eh, le pont se baisse.

Eh, Sheila vient de sauter à l'eau.

Eh, vient on reste, il pleut encore.