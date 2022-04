Vidéo : Un homme en caddie accroché derrière un camion sur l'autoroute (Afrique du Sud) Posté par LeFreund

Un homme roule en caddie accroché derrière un camion sur une autoroute en Afrique du Sud.



Vidéo (38s) : Rouler en caddie accroché derrière un camion sur l'autoroute





Top commentaires LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5662 Karma: 15374 En ligne ! Re: Un homme en caddie accroché derrière un camion sur l&... 6 Voila, ça c'est un exemple positif de ce que certaines personnes sont prêtes à faire pour ramener le caddie! Au lieu de le laisser trainer sur le parking du supermarché... Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5363 Karma: 8105 Re: Un homme en caddie accroché derrière un camion sur l&... 5 A aucun moment je ne vois comment ca peut tourner mal. Je cherche mais y a pas...je vois pas!

CoNicoach Je viens d'arriver Inscrit le: 13/8/2013 Envois: 85 Karma: 105 Re: Un homme en caddie accroché derrière un camion sur l&... Re: Un homme en caddie accroché derrière un camion sur l&... 2 En Caddie, sous la pluie, accroché derrière un camion, sur l'autoroute, sans casque ni aucune protection...sans doute ça revient à sauter d'un pont sans élastique, avec des rafales à 80km/h, de l'orage et sans eau en bas...juste un matelas ! SunnySeb Je viens d'arriver Inscrit le: 21/5/2021 Envois: 39 Re: Un homme en caddie accroché derrière un camion sur l&... Re: Un homme en caddie accroché derrière un camion sur l&... 0 N'empeche on peut dire ce qu'on veut mais ça à l'air fun! Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1304 Karma: 1952 Re: Un homme en caddie accroché derrière un camion sur l&... Re: Un homme en caddie accroché derrière un camion sur l&... 3 Moi je vois un homme dans un caddie qui pousse un camion Back_ Je viens d'arriver Inscrit le: 12/4/2009 Envois: 36 Karma: 84 Re: Un homme en caddie accroché derrière un camion sur l&... Re: Un homme en caddie accroché derrière un camion sur l&... 0 Que se passera t-il quand les roulements commenceront à lâcher ?! Olivere Je m'installe Inscrit le: 20/2/2015 Envois: 135 Karma: 421 Re: Un homme en caddie accroché derrière un camion sur l&... Re: Un homme en caddie accroché derrière un camion sur l&... 0 Au prix où est l'essence, ça se défend. Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 444 Karma: 1313 Re: Un homme en caddie accroché derrière un camion sur l&... Re: Un homme en caddie accroché derrière un camion sur l&... 0 nightmaster Je m'installe Inscrit le: 17/6/2013 Envois: 252 Karma: 280 Re: Un homme en caddie accroché derrière un camion sur l&... Re: Un homme en caddie accroché derrière un camion sur l&... 0 @Jinroh



Les caddies tournent mal Jay_Padami Je m'installe Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 199 Karma: 163 Re: Un homme en caddie accroché derrière un camion sur l&... Re: Un homme en caddie accroché derrière un camion sur l&... 0 C'est beau la sélection naturelle Pyrael Je m'installe Inscrit le: 13/11/2012 Envois: 222 Karma: 232 En ligne ! Re: Un homme en caddie accroché derrière un camion sur l&... Re: Un homme en caddie accroché derrière un camion sur l&... 0 Tellement dangereux.

Heureusement pour lui qu'il y a la pluie pour limiter les frottements et la chaleur ceci dit... Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 165 Karma: 374 En ligne ! Re: Un homme en caddie accroché derrière un camion sur l&... Re: Un homme en caddie accroché derrière un camion sur l&... 0 Quand même, ces marques de caddies font de supers roulements à billes ! Archevek Je m'installe Inscrit le: 3/6/2015 Envois: 103 Karma: 260 En ligne ! Re: Un homme en caddie accroché derrière un camion sur l&... Re: Un homme en caddie accroché derrière un camion sur l&... 1



C'est juste Hancock qui fait encore le con. La dernière fois il volait bourré au dessus de l'autoroute.