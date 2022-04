Vidéo : Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone pendant son interpellation (États-Unis) Posté par Skwatek

Aux États-Unis, un automobiliste se filme pendant son interpellation et refuse de lâcher son téléphone malgré les ordres de la police.



Vidéo (1mn40s) : Automobiliste avec son téléphone vs Police





Sur le même sujet :

Vidéo : Ivre, il se fait arrêter et taser par des gendarmes Vidéo : Deux hommes ivres s'amusent avec un taser Vidéo : Un policier utilise son taser pour un excès de vitesse Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2471 Karma: 5323 Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... 7 Bienvenue en Zone commentaire, merci de prendre partie :



A : Il aurait du lâcher son téléphone et ne pas refuser d'obtempérer.



B : La réaction des forces de l'ordre est démesuré face à un téléphone inoffensif.





Voilà ! Moi je me casse dans la réponse D.



D : N'aime pas voir des gens inoffensifs se faire taser.

23 commentaires Auteur Conversation Kentriodon Je suis accro Inscrit le: 15/9/2008 Envois: 603 Karma: 1072 Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... 0 Il est idiot ou juste obtus ? Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 148 Karma: 592 Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... 0 J'ai toujours du mal à comprendre cette envie de 'braver' les ordres d'un policier, d'autant plus que c'est un flic US.

L'envie de faire du Buzz? Koreus lui donne raison, perso je ne vois pas l'intérêt de la vidéo. kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2471 Karma: 5323 Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... 7 Bienvenue en Zone commentaire, merci de prendre partie :



A : Il aurait du lâcher son téléphone et ne pas refuser d'obtempérer.



B : La réaction des forces de l'ordre est démesuré face à un téléphone inoffensif.





Voilà ! Moi je me casse dans la réponse D.



D : N'aime pas voir des gens inoffensifs se faire taser. zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1092 Karma: 4029 Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... 4 Vous navigateur est trop vieux zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1092 Karma: 4029 Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... 4 petit cours de rhétorique et d'argumentation réciproque:

- put the phone down

- this is for my safety

- put the phone down

- this is for my safety

- put the phone down

- this is for my safety

- put the phone down

- this is for my safety

- put the phone down

- this is for my safety

- put the phone down

- this is for my safety

- put the phone down

- this is for my safety

- put the phone down

- this is for my safety

- put the phone down

- this is for my safety

- put the phone down

- this is for my safety

- put the phone down

- this is for my safety

- put the phone down

- this is for my safety

- put the phone down

- this is for my safety

- put the phone down

- this is for my safety

- put the phone down

- this is for my safety



Edit: merci myuk134679 momo57 Je m'installe Inscrit le: 2/12/2015 Envois: 218 Karma: 375 Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... 0 Il est ou l'humour ici ?? qu'est ce que ca fait sur Koreus ? jay780101 Je m'installe Inscrit le: 17/12/2020 Envois: 192 Karma: 86 Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... 0 @kpouer Il n'y a rien de démesuré, un téléphone peut être une arme par destination.

Là il le tase pour éviter toute tentative (et encore le taser ne le fait pas lâcher) et le plaque au sol.

Je ne vois pas en quoi ca choque.

Ce n'est pas comme si le policier avait répéter de lâcher le téléphone une dizaine de fois.

J'avoue que le taser peut être de trop mais j'imagine qu'aux US c'est la procédure.

Sur le coup je les ai trouvé très patient.

Il n'y a rien d'inoffensif à ne pas écouter un policier, c'est au contraire un comportement d'offense.

Et de dos en plus, c'est encore pire.

Surtout que dans la voix du policier , on peut entendre un "ne m'oblige pas à faire ca stp". zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1092 Karma: 4029 Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... 1

@kpouer

Bienvenue en Zone commentaire, merci de prendre partie :



A : Il aurait du lâcher son téléphone et ne pas refuser d'obtempérer.



B : La réaction des forces de l'ordre est démesuré face à un téléphone inoffensif.





Voilà ! Moi je me casse dans la réponse D.



D : N'aime pas voir des gens inoffensifs se faire taser.



Il manque:

E: vidéo sympa qui donne l'occasion de trouver un jeu de mot pourri

F: c'est la faute du motard

G: first

H: la réponse "H" Citation :Il manque:E: vidéo sympa qui donne l'occasion de trouver un jeu de mot pourriF: c'est la faute du motardG: firstH: la réponse "H" myuk134679 Je viens d'arriver Inscrit le: 29/10/2021 Envois: 11 Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... 0 @zoneh c'était "safety". Il l'a juste dit 20 fois Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 164 Karma: 374 Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... 0 Quand un sketch des Monty Python devient la réalité (en vachement plus triste). Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 12473 Karma: 8912 Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... 0 Put your hands up !



Danzel - Put Your Hands Up In The Air (2006) corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1579 Karma: 4381 Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... 0 Quel dialogue de sourds ! On dirait un débat politique.

#PolitiseChaqueArticle mikey0174 Je m'installe Inscrit le: 4/12/2004 Envois: 209 Karma: 115 Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... 1 Bon ben maintenant il est "au courant" qu'il faut obtempérer Uatuu Je m'installe Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 371 Karma: 179 Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... 1 Compliqué.



On ne sait pas ce qui s'est passé avant et pourquoi il est contrôlé.

On ne comprend pas trop en quoi le fait de tenir un smartphone représente un risque pour le policier qui vous tient en joue alors que vous êtes de dos et que votre autre bras est en l'air.



Le diction dit "A Romes, fais comme les Romains".... on sait bien qu'aux USA c'est "En Amérique, fais exactement comme la police te dit surtout si t'es étranger et/ou pas de la bonne couleur". C'est idiot, mais c'est un fait. Linusme Je m'installe Inscrit le: 14/7/2008 Envois: 212 Karma: 223 Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... 1 @Kentriodon Il veut filmer pour éviter de se faire buter je pense. marcaflushhh Je m'installe Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 457 Karma: 694 Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... 0 Quand on rentre dans une boucle infinie, il y a le watchdog. Schau Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1673 Karma: 1851 Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... 1 Les cowboys sérieux...



Je sais qu'ils font un métier dangereux et qu'ils croisent des tarés, mais quand même... qu'il le garde son téléphone. dylsexique Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 2071 Karma: 7605 Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... 0 Sa raison de garder son téléphone : avoir une preuve filmée s'il se fait taser

Leur raison de le taser : avoir gardé son téléphone



Bref, on est dans une situation circulaire autoréalisatrice ^^ Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 3241 Karma: 4370 En ligne ! Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... 0

@kpouer

Bienvenue en Zone commentaire, merci de prendre partie :



A : Il aurait du lâcher son téléphone et ne pas refuser d'obtempérer.



B : La réaction des forces de l'ordre est démesuré face à un téléphone inoffensif.





Voilà ! Moi je me casse dans la réponse D.



D : N'aime pas voir des gens inoffensifs se faire taser.

Réponse A avec un fanta, potatoes et sauce barbeuc siouplait merci !

Citation :Réponse A avec un fanta, potatoes et sauce barbeuc siouplait merci ! PuliTNT Je m'installe Inscrit le: 20/11/2018 Envois: 106 Karma: 87 Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... 0 La super menace ici... ils envoient je ne sais combien de 'units' pour un pauvre type avec un téléphone, qui obtempère quand même sur beaucoup de choses à part le téléphone. Mais non, le type pense que son téléphone va soudainement se mettre à cracher des milliers de balles et le zinguer.

A part ça, les grosse villes comme Chicago sont remplies de malades avec de vrais flingues, eux, mais bizarrement, on envoie pas 40 units pour les arrêter.

Pour avoir patrouiller avec des policiers aux US (Alaska) et avoir côtoyer des policiers belges, on a ici le parfait exemple de la culture "flic" américaine: dégaine ton arme illico. Le problème avec ce genre de pratique c'est que le degré de menace suivant est irrémédiablement de... tirer. En Belgique, on sort son arme en dernier recours car on sait que c'est le dernier moyen mis à disposition, sinon après c'est tout de suite plus sérieux.

Pour une fois, ici, il n'a pas tiré. Mais c'est quand même du grand n'importe quoi (même si oui, on a pas le contexte, etc etc.). Gopnik Je viens d'arriver Inscrit le: 13/10/2016 Envois: 9 En ligne ! Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... 0



Bon là, pour le coup, c'est loupé... Cela peut paraitre "étrange", mais il y a eu tellement de cas d'abus de pouvoir de la part de policiers aux US que filmer une interaction avec les forces de l'ordre réduit les risques de comportements inappropriés. Il y a toute une chaine assez bien faite, malheureusement en anglais : Audit The Audit Bon là, pour le coup, c'est loupé... mathieu84420 Je viens d'arriver Inscrit le: 24/8/2016 Envois: 67 Karma: 71 En ligne ! Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... Re: Un automobiliste refuse de lâcher son téléphone penda... 0 @Tempo123 sur koreus il n'y a normalement pas de vidéo gore si tu traine pas ailleurs tu peux pas comprendre.

Perso j'ai vue des dizaines de vidéos de flics qui vident leur chargeur sur des mecs désarmé, des dizaines et des dizaines de vidéo de bavures et d'usage de la force disproportionnée sur des hommes, des femmes et des personnes âgée pacifiques le plus souvent bien bronzé... Je pense que tu peux pas comprendre derrière ton pc assis sur ton Petit cul d'européens privilégié.

Les USA c'est un autre délire Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.