Vidéo : Water Cup Challenge, le premier qui fait déborder le verre a perdu Posté par Koreus

Le but du jeu est simple, chacun son tour il faut verser de l'eau dans un gobelet. Celui qui renverse de l'eau a perdu et est jeté dans la piscine.



Vidéo (2mn2s) : Water Cup Challenge





Vidéo : Manger du Surströmming pour son anniversaire Vidéo : Ice Bucket Challenge Fails Compilation

11 commentaires Auteur Conversation LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5664 Karma: 15392 Re: Water Cup Challenge, le premier qui fait déborder le ... 3 Non mais à l'eau quoi?! jebobola Je viens d'arriver Inscrit le: 13/5/2021 Envois: 34 Re: Water Cup Challenge, le premier qui fait déborder le ... 0 celui à la casquette doit pas savoir nager, il est terrifié par le verre d'eau lithit Je suis accro Inscrit le: 25/7/2013 Envois: 1637 Karma: 3264 Re: Water Cup Challenge, le premier qui fait déborder le ... 1 En Bretagne c'est juste le niveau normal pour remplir un verre, rien d'extraordinaire.

Chez nous pas c'est la main qui tremble c'est le verre qui a peur!



roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1258 Karma: 3688 Re: Water Cup Challenge, le premier qui fait déborder le ... 8 C'est pas mon truc les challenges mais j'ai l'impression que ceux qu'on voit ces derniers temps sont bon enfant, sans danger et assez drôle entre potes. Ca fait du bien de sourire un peu devant ces vidéos plutôt que de voir la connerie humaine s'accroitre de challenge en challenge ^^ Mopimoi Je suis accro Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 556 Karma: 3280 Re: Water Cup Challenge, le premier qui fait déborder le ... 0

Un groupe d'amis s'amuse à un nouveau jeu

Nope. zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1094 Karma: 4054 En ligne ! Re: Water Cup Challenge, le premier qui fait déborder le ... 1 Wouah, il y a même les Daft Punk qui y jouent! EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 951 Karma: 838 Re: Water Cup Challenge, le premier qui fait déborder le ... 0 Je préfère la roulette russe. Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5364 Karma: 8110 Re: Water Cup Challenge, le premier qui fait déborder le ... 0 Malin de poser la montre pour se la faire ecraser. MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1840 Karma: 3462 Re: Water Cup Challenge, le premier qui fait déborder le ... 0

Vachement vrai ! Et un verre solitaire ça fait pas peur ! L_Raptor Je suis accro Inscrit le: 8/11/2011 Envois: 548 Karma: 662 Re: Water Cup Challenge, le premier qui fait déborder le ... 0 Vous navigateur est trop vieux L_Raptor Je suis accro Inscrit le: 8/11/2011 Envois: 548 Karma: 662 Re: Water Cup Challenge, le premier qui fait déborder le ... 0 double post