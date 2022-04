Vidéo : Quand tu oublies comment fonctionne ta main Posté par THSSS

Une femme semble avoir oublié comment faire fonctionner correctement sa main.



Vidéo (9s) : Une main surprenante





Sur le même sujet :

Vidéo : Voleur de doigt Vidéo : Sortir sa langue par le nez Vidéo : Boire une bière par l'oreille Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5669 Karma: 15391 Re: Quand tu oublies comment fonctionne ta main Re: Quand tu oublies comment fonctionne ta main 0

Ça doit être pratique pour certaines choses... Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 936 Karma: 3719 En ligne ! Re: Quand tu oublies comment fonctionne ta main Re: Quand tu oublies comment fonctionne ta main 3 LeFreund Visser des trucs ? Visser des trucs ? Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6117 Karma: 5937 Re: Quand tu oublies comment fonctionne ta main Re: Quand tu oublies comment fonctionne ta main 0

Et moi j'suis Coluche et l'autre c'est les Beatles zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1095 Karma: 4056 Re: Quand tu oublies comment fonctionne ta main Re: Quand tu oublies comment fonctionne ta main 0 ça ne dérange pas son mari





Pakistani Boy Turns Head Like Owl nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 750 Karma: 1726 Re: Quand tu oublies comment fonctionne ta main Re: Quand tu oublies comment fonctionne ta main 0 Punaise je viens d'essayer, impossible WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3144 Karma: 10210 Re: Quand tu oublies comment fonctionne ta main Re: Quand tu oublies comment fonctionne ta main 2 Du coup « Ambidextre » fonctionne aussi pour elle ou on dit plutôt « réversible » ? kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2473 Karma: 5338 Re: Quand tu oublies comment fonctionne ta main Re: Quand tu oublies comment fonctionne ta main 0



J'ai beau regardé plusieurs fois.... Je bug !



Je présume qu'elle a une maladie ou un truc chelou qui lui permet de faire ça. Je me suis fait "Mindfuck" !J'ai beau regardé plusieurs fois.... Je bug !Je présume qu'elle a une maladie ou un truc chelou qui lui permet de faire ça. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.