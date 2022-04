Vidéo : Un homme tente de couper un câble électrique avec une pince Posté par Koreus

A l'aide d'une pince, un homme essaie de couper un câble électrique dépassant du plafond







Vidéo (22s) : Comment ne pas couper le courant





zorgOne Je viens d'arriver Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 50 Karma: 89 Re: Un homme tente de couper un câble électrique avec une... Re: Un homme tente de couper un câble électrique avec une... 0 ah ah ! il est mort ! ...





oh wait ! fadrien Je viens d'arriver Inscrit le: 7/10/2011 Envois: 47 Karma: 73 Re: Un homme tente de couper un câble électrique avec une... Re: Un homme tente de couper un câble électrique avec une... 4 He ben comme ça, il est au courant !!!! kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2477 Karma: 5343 Re: Un homme tente de couper un câble électrique avec une... Re: Un homme tente de couper un câble électrique avec une... 0





oh wait ! fadrien Je viens d'arriver Inscrit le: 7/10/2011 Envois: 47 Karma: 73 Re: Un homme tente de couper un câble électrique avec une... Re: Un homme tente de couper un câble électrique avec une... 4 He ben comme ça, il est au courant !!!! kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2477 Karma: 5343 Re: Un homme tente de couper un câble électrique avec une... Re: Un homme tente de couper un câble électrique avec une... 0

@zorgOne

Il y a pas mal de choses pour éviter cela.



Disjoncteur différentielle, poignées isolantes, tous ça... Citation :Il y a pas mal de choses pour éviter cela.Disjoncteur différentielle, poignées isolantes, tous ça... lateek Je m'installe Inscrit le: 27/6/2012 Envois: 220 Karma: 566 Re: Un homme tente de couper un câble électrique avec une... Re: Un homme tente de couper un câble électrique avec une... 1 À voir sa façon d'agir, on dirait que c'est le premier au courant de ce qui allait arriver. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6119 Karma: 5939 Re: Un homme tente de couper un câble électrique avec une... Re: Un homme tente de couper un câble électrique avec une... 0 Soyez "in", restez branché. chbenz Je masterise ! Inscrit le: 30/7/2014 Envois: 4158 Karma: 4684 Re: Un homme tente de couper un câble électrique avec une... Re: Un homme tente de couper un câble électrique avec une... 0



si il est encore vivant... A un cheveu du Darwin award mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 6539 Karma: 2463 En ligne ! Re: Un homme tente de couper un câble électrique avec une... Re: Un homme tente de couper un câble électrique avec une... 1 - Il fallait couper le courant

- Ben c'est ce que je faisais

- Euh.. MABENZ Je viens d'arriver Inscrit le: 1/9/2008 Envois: 38 Re: Un homme tente de couper un câble électrique avec une... Re: Un homme tente de couper un câble électrique avec une... 0 La pince est soudée au câble. Bravo Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 445 Karma: 1324 Re: Un homme tente de couper un câble électrique avec une... Re: Un homme tente de couper un câble électrique avec une... 1 Le gars a vraiment l'air d'anticiper en plus. Il se dit peut être que si il coupe assez vite rien ne va se passer... corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1580 Karma: 4386 Re: Un homme tente de couper un câble électrique avec une... Re: Un homme tente de couper un câble électrique avec une... 1 La tension était insoutenable

Une situation d'une grande intensité

Il est maintenant au courant

Il fallait faire à tension

Il fallait le tenir au jus

Il n'est pas du secteur

Au moins il a du potentiel

Même s'il a pété un câble

Et qu'il a même pété les plombs

Mais il a fait volt face

Et maintenant il est branché

Watt the fuck ? Gen-X Je viens d'arriver Inscrit le: 25/11/2005 Envois: 95 Karma: 176 Re: Un homme tente de couper un câble électrique avec une... Re: Un homme tente de couper un câble électrique avec une... 0 Bah, c'est ce qu'il faut faire, il faut couper le courant... Bon, lui il le fait littéralement. C'est pas pareil.