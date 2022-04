Vidéo : Ryan Williams réalise un trick de malade en BMX Posté par Yazguen

Lors du Nitro Circus Tour en Australie, Ryan Williams a réalisé un trick de malade en BMX



Vidéo (16s) : Un trick de malade en BMX





Vidéo : Bike Parkour 2.0 à Barcelone (Tim Knoll) Vidéo : BMX avec Corey Martinez Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation momo57 Je m'installe Inscrit le: 2/12/2015 Envois: 221 Karma: 372 Re: Ryan Williams réalise un trick de malade en BMX Re: Ryan Williams réalise un trick de malade en BMX 0 il plit les planches a l'atterrissage ?

ah non; ca doit être un revêtement un peu plus mou ... caoutchou payelatienne Je m'installe Inscrit le: 23/5/2013 Envois: 437 Karma: 287 Re: Ryan Williams réalise un trick de malade en BMX Re: Ryan Williams réalise un trick de malade en BMX 1 Les mecs, ils font mieux que dans les jeux vidéos ! ça parait fluide et facile mais c'est ouf quand même ! Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 942 Karma: 3753 En ligne ! Re: Ryan Williams réalise un trick de malade en BMX Re: Ryan Williams réalise un trick de malade en BMX 0 « Les lois de la gravité ? Non, connais pas… » lithit Je suis accro Inscrit le: 25/7/2013 Envois: 1638 Karma: 3265 En ligne ! Re: Ryan Williams réalise un trick de malade en BMX Re: Ryan Williams réalise un trick de malade en BMX 0 @momo57 Si je me trompe pas le tapis noir qui recouvre la rampe de réception s'appelle une résille. C'est relativement rigide tout en étant mou (tu peut quand même facilement te blesser dessus en cas de mauvaise réception) mais c'est surtout glissant pour éviter je crois de te stopper net et que t'accumule toute l’énergie de la chute d'un coup avec ton corps. Et si je dit pas de bêtise y'a normalement des tapis de gym en dessous pour amortir. airwann Je viens d'arriver Inscrit le: 31/7/2012 Envois: 26 Karma: 115 En ligne ! Re: Ryan Williams réalise un trick de malade en BMX Re: Ryan Williams réalise un trick de malade en BMX 1 Sauf erreur de ma part c'est un bike flip to front flip et non pas un laché de vélo puis front flip assis LOL (de la part d'un ancien pilote) Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 167 Karma: 378 En ligne ! Re: Ryan Williams réalise un trick de malade en BMX Re: Ryan Williams réalise un trick de malade en BMX 0 Moi aussi, quand j'étais gamin, j'ai réalisé de belles figures en lâchant mon vélo. Mais à la différence de Ryan Williams, je ne l'ai jamais récupéré avant de toucher le sol. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.