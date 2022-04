Vidéo : Comment s'entrainer à la polyrythmie avec deux feutres et un métronome Posté par THSSS

Une personne s'entraine à la polyrythmie avec un métronome, une feuille de papier et deux feutres.



Vidéo (55s) : Entrainement de polyrythmie





Vidéo : Synchronisation de 100 métronomes Vidéo : Chat vs Métronome

Nebinaf: Cet entrainement est probablement plus utile aux musiciens qu'aux cuisiniers...

Tohkar: C'est polyrythmie day 1 ça

GrooveGang: @Tohkar stage de découverte